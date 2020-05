Acht keer zoveel blessures op non-infill veld Oss ’20

Voetbalclub Oss ’20 is binnenkort verlost van het kunstgrasveld twee. Na twee jaar en talloze blessures concludeert ook de gemeente Oss dat het experiment met het non-infill veld is mislukt. Oss wil de kosten voor een nieuw veld verhalen op de aannemer.

Maar de jubelstemming bij de club verdween al snel. Selectiespelers hadden amper grip op de gladde mat en wilden er niet meer op spelen. Bij de jeugd en lagere elftallen leidde de mat tot veel blessures.

Producent Ten Cate ondernam een aantal vruchteloze pogingen om het non-infill veld te verbeteren. Maar niets hielp en sinds november speelt er niemand meer op.

“Natuurlijk neem je bij een pilot de kinderziektes op de koop toe”, zegt voorzitter Edgar Janssen. “Maar dit was de leden niet meer uit te leggen. Wij hadden op het non-infill veld acht keer zoveel blessures als op de andere velden. Daarom hebben we dit veld maar gesloten.”

De gemeente Oss betaalde voor de aanleg ongeveer 3,5 ton. Maar inmiddels noemt sportwethouder Kees van Geffen het ‘een ondeugdelijk veld’. Hij wil het zo snel mogelijk laten vervangen. “Het liefst nog voor de start van het nieuwe voetbalseizoen.”

Van Geffen wil dat CSC Sport de kosten voor het nieuwe veld betaalt. De kosten voor een nieuw veld schat hij op 2,5 ton. “Maar het lijkt erop dat wij daarvoor naar de rechter moeten.”

Intussen heeft Oss ’20 door het wegvallen van het non-infill veld nog een ander probleem. Omdat twee natuurgrasvelden aan het begin van de coronacrisis in onderhoud zijn genomen, is er onvoldoende capaciteit.

“Wij moeten nu 64 teams op nog geen twee volledige velden kwijt. Er vervallen nu veel meer trainingen dan mij lief is”, zegt Janssen. “Dat zorgt voor schrikbarend veel opzeggingen. Alleen al in de afgelopen weken meer dan dertig.”

Follow @Allesportzaken