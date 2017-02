LED-verlichting: de business case van LTV Haaren

Voor een business case voor investeren in LED-verlichting is de installatie bij LTV Haaren een aansprekend voorbeeld. De tennisclub stopte in 2013 zo’n 40.000 euro in energiebesparende maatregelen. Tot op de dag van vandaag heeft het clubbestuur daar geen moment spijt van.

“Wij hebben in 2013 LED-verlichting en zonnepanelen aangeschaft”, zegt clubman Jan de Jong. “Tevens hebben wij een HR-combi ketel laten plaatsen en onze koel- en vriesapparatuur vervangen.”

Kennis van zaken

Toen wij de beste LED-verlichting wilde kiezen werd daarover door iedereen van alles geroepen. Wij zijn daarom eerst gaan rondkijken en praten met diverse partijen die wij konden beoordelen en testen. Gelukkig hebben wij op de club mensen met kennis van zaken over energie-technologie”, stelt De Jong.

Verdiept in de materie

“Wij hebben ons niet alleen laten leiden door de cijfers die ons werden voorgeschoteld. De LED-commissie heeft zich goed in de materie verdiept en is ook met sportclubs gaan praten die al LED hadden hangen. Op basis van die gesprekken hebben wij drie leveranciers geselecteerd. De LED-technologie had zich al bewezen dus hebben wij gekozen voor kwaliteit.”

Besparing zal toenemen

“Wij schrijven de investering van 40.000 euro in 20 jaar af. De energieprijs zal volgens ons de komende jaren stijgen net als de energiebelasting. De besparing neemt dus alleen maar toe. LTV Haaren bespaart jaarlijks ruim 10.000 kWh, zo’n 1.500 euro. De LED-armaturen verbruiken 1.400 watt, onze oude armaturen ruim 2.200 watt voor dezelfde lichtafgifte”, rekent De Jong voor.

Voordelen

Gevraagd naar de voordelen van LED-verlichting somt hij de 5 belangrijkste punten op:

LED kost duidelijk veel minder energie

LED kan onbeperkt worden geschakeld en is traploos in te stellen

LED-verlichting gaat langer mee, vergt vrijwel geen onderhoud en heeft maar een kleine uitvalkans

LED geeft, ook leuk voor de buren, minder strooilicht en is het minder verblindend en

LED-verlichting geeft de banen tennislicht die de kleur van daglicht benadert

Deze business case maakt onderdeel uit van de informatie-brochure LED verlichting in de schijnwerpers.

