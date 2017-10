Krijgen sportclubs Geertruidenberg subsidie of niet?

Krijgen de sportclubs in de gemeente Geertruidenberg alleen subsidie bij nieuwbouw van de kantine? Of ook bij vervanging of renovatie? Dat lijkt voor lokale sportclubs voorlopig nog onduidelijk te blijven.

Drie raadsfracties vinden dat clubs subsidie moeten krijgen voor het opknappen van hun accommodatie. Als vv Raamsdonk het clubgebouw aanpakt moet de gemeente bijdragen.

Alleen bij nieuwbouw

Maar CDA, PvdA en Lokaal+ willen de clubs alleen subsidie geven bij nieuwbouw. Door deze verdeeldheid is voor de clubs niet duidelijk waar zij aan toe zijn. Ook voor de gemeente zelf niet want “Ik kan er geen chocola meer van maken”, stelt sportwethouder Bert van den Kieboom.

Maar ook bij renovatie

Het verschil van mening gaat over een raadsbesluit van een half jaar geleden. Toen kreeg fusieclub RFC in Raamsdonksveer een bijdrage van 300.000 euro voor nieuwbouw van de kantine. Maar de raad besloot ook om andere clubs tot maximaal een derde van het benodigde bedrag, te steunen bij plannen voor renovatie.

Verwarring

En juist dit besluit zorgt voor de verwarring. Want niet lang na deze beslissing kwam een verzoek binnen van de tennisvereniging. En ook vv Raamsdonk stond bij de gemeente op de stoep met een verzoek voor een bijdrage voor dakrenovatie.

Part of the deal

“Andere clubs hebben evenveel rechten als RFC. En ja, dat dit consequenties heeft voor de begroting is part of the deal”, stelt raadslid Patrick Kok. “Wat voor RFC geldt, geldt ook voor Right’oh en vv Raamsdonk” vult raadslid Joop Heesters aan.

Een welles-nietes spelletje

Raadslid Frans Eijkhout stelt: “Nieuwbouw is nieuwbouw, het gaat om de co-financiering bij nieuwbouw.” Hij noemt de gang van zaken een ‘welles nietes spelletje’. Zijn raadsfractie zal een nieuw voorstel indienen om duidelijkheid te scheppen voor alle sportclubs. Eind oktober zal de gemeenteraad een besluit nemen over deze regeling.

