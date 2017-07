Eindhovense Sportraad tegen de sport- en beweegvisie

De Eindhovense Sportraad laat geen spaan heel van het nieuwe uitvoeringsprogramma sport- en beweegvisie van de gemeente Eindhoven. “Het duurt te lang en er worden geen goede en concrete keuzes gemaakt”, zegt raadsvoorzitter Alger Vissers.

“De sportvisie moet niet alleen de leidraad worden voor het beleid van de komende jaren. Er moet ook per onderdeel in worden aangegeven waar het geld naartoe gaat”, stelt Vissers.

Wel een hoop gepraat

“De sportraad en de gemeente zijn er wel steeds over in gesprek, maar drie jaar na het coalitieakkoord is er nog geen enkel besluit genomen.” Dit schrijft Vissers in een open brief aan de gemeenteraad en het college. Ook ontbreekt een degelijke financiële onderbouwing.

Kleinere rol sportclubs

Wat Vissers ook hindert is dat de rol van sportclubs steeds verder wordt beperkt. De clubs namen in een eerdere visie een meer centrale rol in, als middelpunt van de Eindhovense wijken. Die rol lijkt nu steeds kleiner te worden. Dit ten faveure van sportorganisaties zoals Urban Sports, Topsport als profilering van de stad en het sociale domein.

Dubieuze rol gemeenteraad

De Eindhovense Sportraad hekelt tevens de rol die de gemeenteraad speelt. De raad dwarsboomt namelijk regelmatig besluiten die sportwethouder Wedemeijer heeft genomen. “Wanneer hij bijvoorbeeld een zieltogende voetbalclub als vv Tongelre wil opdoeken, dan steekt de raad daar een stokje voor”, zo stelt Vissers.

Niet per se één club willen redden

“De Eindhovense Sportraad maakt zich sterk voor iedere sportclub in Eindhoven. Maar het gezond houden van een sport is belangrijker dan het per sé willen redden van één club”, stelt Vissers. Wethouder Jakob Wedemeijer herkent zich overigens niet in de kritiek van de Eindhovense Sportraad.

