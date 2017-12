Schoolsportverenigingen regelen aanwas hc Delfshaven

“Hockeyclub Delfshaven heeft drie keer zoveel competitieteams dankzij de aanwas vanuit vier schoolsportverenigingen”, stelt Rotterdam Sportsupport. “Door de sport en de club bekend te maken, worden drempels weggenomen.”

schoolsportverenigingen Rotterdam zetin om scholen aan sportclubs te koppelen. Hierdoor kunnen kinderen dicht bij huis sporten.

Hockeyclub Delfshaven

In 2015 richtten wijkbewoners de Hockeyclub Delfshaven op en inmiddels zijn er al bijna 200 jeugdleden. En 35 kinderen zijn alleen al dit schooljaar via een SSV lid geworden van de club. Die aanwas kan dan ook niet los worden gezien van de ‘aanvoer’ door de schoolsportverenigingen.

Van drie naar negen

In een sportzaal van de school of sportcentrum maken basisscholieren kennis met de sport en de club. Aan de kinderen en ouders wordt verteld dat deze kennismaking een opstapje is om te gaan trainen en spelen bij de hockeyclub.

Die aanpak werkt. Vorig seizoen telde Hockeyclub Delfshaven drie jeugdteams en nu negen. De club is aangesloten bij vier schoolsportverenigingen en de toename is het gevolg van hun werk.

Bekend maakt bemind

“Deze samenwerking is voor ons even logisch als succesvol”, zegt Romy van der Heide. Zij is trainingscoördinator en buurtsportcoach voor Hockeyclub Delfshaven. “De initiatiefnemers wilden een vereniging midden in de wijk omdat hier weinig sportaanbod was.”

“Een locatie werd in de directe omgeving gevonden maar de drempel voor sommige ouders en kinderen bleek nog hoog. Door de sport en de club bekend te maken via de schoolsportverenigingen, wordt die drempel weggenomen.”

Soepel met proeflessen

“Je volgt drie proeftrainingen en daarna beslissen een kind en de ouders over een eventueel lidmaatschap. Met die proeftrainingen gaan wij soepel om. Want als je dat niet doet waren wij in een vroeg stadium kinderen kwijtgeraakt die nu met plezier competitie spelen.”

Jeugdsportfonds Rotterdam

“Een jongetje wilde bijvoorbeeld graag lid worden. Maar wij kregen zijn inschrijfformulier maar steeds niet terug. Toen heb ik zijn ouders dus maar eens gebeld. Die bleken geen geld te hebben voor de contributie”, zo ontdekte Van der Heide. “Maar dankzij het Jeugdsportfonds Rotterdam kon hun zoontje toch lid worden. Een opluchting voor de ouders.”

