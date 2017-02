Triathlonbond NTB waarschuwt voor Ican-organisatie

Voor het derde jaar op rij probeert de Spaanse Ican-organisatie voet aan de grond te krijgen voor de organisatie van een triathlon in Amsterdam. Maar de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) werkt na twee mislukte edities niet aan een volgende mee.

Ican probeert op 25 juni as. in Amsterdam opnieuw een wedstrijd te organiseren. De NTB adviseert deelnemers echter om zich niet in te schrijven of het inschrijfgeld geld terug te vragen.

Valse beloftes

Na de edities van 2015 en 2016 wijst de NTB een nieuwe Ican Amsterdam af. “Bij deze twee triatlons zijn valse beloftes gedaan over het parcours. Bovendien verdwaalden sommige deelnemers en klopten de afstanden niet. En de winnaars van 2016 wachten nog steeds op hun prijzengeld. Een derde poging zien wij niet zitten,” zegt NTB-directeur Rembert Groenman. “Wij houden een organisatie vrijwel nooit tegenhouden maar het realiteitsgehalte in Spanje is nul en de organisatie lijkt bovendien onvindbaar.”

NTB adviseert

Ican zoekt Nederlandse partijen die in een franchise een traithlon willen organiseren. Maar volgens de NTB hebben alle partijen bedankt. Toch probeert Ican, dat niet bereikbaar is voor commentaar, digitaal inschrijvingen binnen te halen.

Om in ons land een triatlon te organiseren moet je de steun van de NTB hebben. “Wij hebben niet de bevoegdheid om een evenement te verbieden. Wij adviseren gemeenten bij beslissingen die voor 99% worden gevolgd. Maar als wij geen officials of ondersteuning leveren vindt een trathlon hier niet plaats.

Failliet

Het bedrijf Swim Bike Run Events, dat twee edities organiseerde, werd op 18 oktober 2016 failliet verklaard. Organisator Rene Visser kreeg geen geld en ook geen ondersteuning van Ican. Hij moest veel geld uit eigen zak voorschieten en heeft dat nooit terug gezien. Aan de voorgaande edities van deze traithlon deden zo’n 1.200 en 800 triatleten mee. Ican heeft nog geen vergunning aangevraagd bij het Stadsdeel Oost waar de start van het evenement moet gaan plaatsvinden.

