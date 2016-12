Clinic met toptennissers op de tennisvereniging

Stel je eens voor dat voormalig toptennissers zoals Paul Haarhuis, Jacco Eltingh, Sjeng Schalken of Martin Verkerk op uw tennisvereniging een clinic komt verzorgen. Volgend jaar kan dat, want vanaf dat jaar biedt de Iso Lemon Tennistour 2017 clubs de mogelijkheid om één van deze tennistoppers te boeken.

Onder het motto ‘Het kost wat, maar dan heb je ook wat’ krijgt ieder tennisclubbestuur vanaf 2017 de mogelijkheid om de leden een onvergetelijke tenniservaring met een hoop plezier te bezorgen.

Dertig tennisverenigingen in 2017

De Iso Lemon Tennistour, die ondersteund wordt door de KNLTB, gaat in 2017 met toptennissers langs dertig tennisverenigingen om een clinic te geven. Clubs kunnen zelf aangeven welke ex-topspeler van het kwartet hun voorkeur heeft. Deze speler geeft voorlichting over sportvoeding en gaat de baan op om liefhebbers een aantal fijne kneepjes bij te brengen, bijvoorbeeld over de fore- en backhand, de service en de volley.

Clubclinics geven veel plezier

“Voor spelers die écht iets willen toevoegen aan hun tennisspel en die wellicht ook meer willen weten over sportvoeding, krijgen daarvoor komend jaar een prachtige kans”, zegt oud-wereldkampioen dubbelspel Jacco Eltingh. “Ik geef al bijna achttien jaar met veel plezier clinics maar er blijft altijd veel vraag naar. Die clinics geven op de clubs ook veel plezier.”

Vier toptennissers als ambassadeurs

“Ik realiseer me dat clinics met voormalig toptennissers niet voor iedere club zijn weggelegd. Daarom is het zo leuk dat de Iso Lemon Tennistour deze mede dankzij AA Drink voor meer clubs mogelijk maakt. En dan ook nog met de vier ambassadeurs van het Nederlandse toptennis.”

De kosten van een clinic zijn 1.250 euro exclusief btw. Toewijzing en agendering van de 30 clinics gebeurt op volgorde van binnenkomst. Meer informatie over de clinics en een aanmeldingsformulier is te vinden op de website van TennisEvents.

