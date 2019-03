KNHB webinar sponsoring en alternatieve geldstromen

Hoe kunnen clubs meer uit sponsoring halen en welke mogelijkheden zijn er om een nieuw clubhuis te financieren? Hierover, en over de mogelijkheden die de KNHB-partners bieden, organiseert de hockeybond een KNHB webinar.

De KNHB ontvangt veel vragen van clubs over sponsoring en alternatieve geldstromen. Dit thema houdt vrijwel elke hockeyclub bezig want het vinden van sponsoren blijft een uitdaging.

KNHB webinar met best practices

Om clubs verder te helpen, organiseert de hockeybond op 20 maart om 20:00 uur een gratis KNHB webinar. Verenigingen die op dit gebied succesvol zijn, schuiven bij dit webinar aan om hun best practices te delen.

Het bestuur van DMHC de Graspiepers deelt haar ervaringen rond de ‘Vrienden van de Graspiepers’ actie. En VMHC Cartouche in Leidschendam zal uit de doeken doen hoe zij de financiering van een luchthal via crowdfunding rond kreeg.

De KNHB brengt tijdens dit webinar, naast deze best practices, ook de mogelijkheden in beeld die de KNHB partners bieden. Bestuurders krijgen tijdens het webinar dus meerdere handvatten om in de vereniging aan de slag te gaan met sponsoring.

Vragen via de chat

Clubs kunnen tijdens het webinar vragen stellen via de chat. De KNHB zal proberen om deze al zo veel mogelijk direct tijdens het webinar te beantwoorden.

Maar het is mogelijk dat zoveel vragen worden gesteld, dat de KNHB die niet allemaal in een uur kan beantwoorden. De bond beantwoordt deze dan zo snel mogelijk na het webinar.

Online aanmelden voor het webinar

De KNHB stuurt elke deelnemer na afloop van het webinar, per e-mail informatie en een terugkijk-link toe. Bestuurders die op 20 maart niet live mee kunnen kijken, kunnen zich toch inschrijven. Zij ontvangen dan automatisch alle informatie in hun mailbox ontvangt. Clubbestuurders kunnen overigens direct bij hun inschrijving, al een vraag stellen aan de KNHB, de Graspiepers of Cartouche.

Follow @Allesportzaken