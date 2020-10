Circulair denken en handelen voor clubbestuurders

Het oneindig gebruiken van nieuwe materialen kan op een bepaald moment niet meer. We lopen een keer vast als wij steeds maar nieuwe producten kopen, gebruiken en weggooien. Tijd voor circulair denken, ook voor sportbestuurders.

Clubbestuurders moeten verantwoorder om laten gaan met afgewerkt materiaal op de club. Bijvoorbeeld bij de veldaanleg. Maar ook voor de pillonen, meubilair en keukengerei.

Demonteren en hergebruiken

Het nieuwe uitgangspunt is dat clubs producten na gebruik kunnen laten demonteren en hergebruiken. De producten van nu zijn namelijk weer de grondstoffen voor later. Zo helpen sportverenigingen mee om het afvalprobleem te reduceren.

Met de invoer van deze ‘circulariteit’ verkleinen de clubs samen de CO2 voetafdruk van de hele sportsector. Maar hoe breng je als club de circulariteit op gang? Hoe stem je als bestuur de inkoop daarop af en en hoe hou je dat betaalbaar?

Circulair denken en handelen in de sport

De VSG helpt sportbestuurders via het webinar ‘circulair denken en handelen in de sport’ een stukje op gang. Zij krijgen handvatten om circulariteit binnen de club een plek te geven. Het bestuur kan daarmee aan de slag om in de toekomst oude materialen te laten hergebruiken.

Dit webinar is onderdeel van een reeks van webinars over duurzaamheid in de sport. Meer informatie over dit en andere webinars, staat op de website van de VSG. Na afloop van elk onderdeel in de presentatie is ook tijd ingeruimd voor de beantwoording van vragen.

Programma van het webinar

15:00 uur – Opening en introductie door Rick Brounen van de VSG;

15:10 uur – Circulair denken, inkopen en aanbesteden in de gebouwde sportomgeving door Noor Huijtema;

15:35 uur – Circulaire sporthal Wageningen, toegepaste maatregelen en geleerde lessen door René de Klerk;

16:00 uur – Circulair kunstgras, de werkwijze van gemeente Utrecht uitgelegd door Marcel Bouwmeester;

16:25 uur – Afsluiting van het webinar door Rick Brounen

