Videoschermen gaan voortaan VAR-communicatie tonen

De KNVB start in de Eredivisie stadions binnenkort met VAR-communicatie via de videoschermen. Bij een VAR-ingreep zal op deze schermen te lezen zijn waarom deze is gedaan. Zo is het voor het publiek duidelijk waarom het spel stil ligt.

De Eredivisieclubs hebben afgesproken om de VAR-communicatie op de videoschermen in de stadions te tonen. Dat zal vanaf 19 oktober as. gaan gebeuren.

Proef Johan Cruijff Schaal

Tijdens de Johan Cruijff Schaal XIV is al met succes een proef gedaan met VAR-communicatie via videoschermen. Alleen de eredivisie stadions van FC Emmen, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk beschikken nu nog niet over de juiste videoschermen. Zodra ook deze clubs zover zijn, kunnen zij gebruik gaan maken van de VAR-communicatie.

Verbeterpunt

Uit het eerste VAR-seizoen kwam een belangrijk verbeterpunt naar voren. De toeschouwers wilden namelijk meer en betere informatie hebben over bepaalde VAR-situaties. Te vaak wisten zij niet, of niet precies, waarom de VAR eigenlijk ingreep.

Daar wilde de KNVB dus iets op vinden. Om toeschouwers meer duidelijkheid te verschaffen, is nu besloten om hen via de videoschermen in de stadions te gaan informeren.

Melding op de videoschermen

De VAR kan contact zoeken met de scheidsrechter over een mogelijke herziening van een beslissing. Dan voert de VAR vanuit het ARAG KNVB Replay Center per tablet in om welke situatie het gaat.

De toeschouwers krijgen dan een melding te zien zoals ‘check mogelijk hands’ of ‘doelpunt afgekeurd – buitenspel’. In de stadions zal deze informatie voortaan dus rechtstreeks op de videoschermen te zien zijn.

Follow @Allesportzaken