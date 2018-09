Gevechten zoals Verstappen aangaat heb je nodig

Is het niet in het voetbal, dan is het wel in de Formule 1 of zelfs in het wielrennen. Er is altijd wel discussie over wat er in sportieve gevechten wel en niet mag en of de video-assistent (VAR) moet ingrijpen.

Neem het incident met Max Verstappen bij de Grand Prix van Italië afgelopen weekend. Hij kreeg een tijdstraf na een incident met Valtteri Bottas. Maar of die nou terecht is?

Gevechten en confrontaties zijn nodig

“Het was wel een optelsommetje want Max probeerde het eerder ook al”, stelt Olav Mol, F1-commentator bij Ziggo Sport. “Maar tegelijkertijd heb je gevechten en confrontaties zoals tussen Verstappen en Bottas in Monza, wel nodig.”

“Het schijnt nu zo te zijn dat je een autobreedte ruimte moet houden voor de ander. Dat is dus anderhalve meter of minder. Verder hoef je de deur tijdens gevechten niet open te zetten”, legt Mol uit.

Willekeur

De vraag blijft dan natuurlijk waarom er bij de ene overtreding dan wel wordt ingegrepen en bij de andere niet? “Dan is er toch een beetje sprake van willekeur”, stelt Raymond Kerckhoffs, wielerjournalist van De Telegraaf.

“Dat zie je in ieder geval in het wielrennen met de VAR. Het ene moment wordt er een straf uitgedeeld en het andere moment wordt er niet naar gekeken. Als je iets bestraft, wees dan ook consequent.”

Achterover leunen

Als het aan Mol ligt zou er in ieder geval minder snel moeten worden opgetreden. “Gewoon als video-assistent achterover leunen. Dan moeten de teams maar de ballen hebben om na gevechten tijdens de race te protesteren”, aldus de commentator.

