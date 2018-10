De communicatie met de VAR moet beter vindt KNVB

De videoscheids is al ingeburgerd in de Eredivisie maar helemaal vlekkeloos loopt het nog niet. De KNVB is tevreden “al moet er nog wel het een en ander beter, met name in de communicatie.”

“Draagvlak voor de VAR is er en mensen begrijpen dat fouten worden gecorrigeerd. Maar dat wil niet zeggen dat wij klaar zijn”, aldus Mike van der Roest , namens de KNVB.

De communicatie moet beter

“Wij moeten nu niet verslappen want er zijn altijd dingen die beter kunnen. Zoals de uitleg van het protocol, de communicatie en de samenwerking tussen de VAR en de scheidsrechter.”

Volgens Van der Roest verloopt de communicatie tussen de scheidsrechter en de video-assistent nog niet altijd vlekkeloos. “Wij hebben geconstateerd dat die communicatie nog duidelijker moet.”

Goed (kunnen) luisteren

“Als je gaat communiceren moet je goed naar elkaar (kunnen) luisteren. En in een stadion is dat wel eens lastig. Dan moet je er dus voor zorgen dat de opdracht van de scheidsrechter aan de VAR kort en bondig is. Je moet er bovendien voor zorgen dat je elkaar goed kunt horen.”

“Als scheidsrechter moet je de VAR duidelijk laten weten of je iets gehoord hebt of niet. Dat klinkt basaal maar op dit punt valt een flinke winst te behalen”, stelt Van der Roest.

Uitleg voor publiek

“Wij moeten een belangrijk punt verhelpen en dat is de communicatie richting publiek. “Bijvoorbeeld in een situatie zoals bij Ajax-AZ waarin een penalty werd teruggedraaid. Je moet dan goed uitleggen dat er in de aanloop naar deze strafschop buitenspel is geconstateerd.”

“‘De VAR is er toch voor een strafschop en niet voor buitenspel?”, vragen mensen dan. “Dat klopt, maar de strafschop was niet toegekend als er voor buitenspel was gevlagd. Wij moeten gewoon nog wat geduld hebben want de VAR helpt het hele voetbal, de scheidsrechters, de spelers en de toeschouwers.”

