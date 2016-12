Sport-app voor inschatting van hersenletsel

Elk jaar lopen 76.000 sporters in Nederland tijdens het sporten een hoofdblessure op. Circa 40% van dit type blessure kan niet zonder medische behandeling waarmee maar duidelijk wordt dat hersenletsel een blessure is die nooit moet onderschat. Reden voor VeiligheidNL om een sport-app te ontwikkelen.

Pak al bij het geringste vermoeden dat een sporter een hersenschudding heeft opgelopen, VeiligheidNL de nieuwe Hoofdletsel sport-app vanerbij.

Risicogroep

Een val van een fiets of paard, een bal of hockeystick tegen het hoofd of een botsing tussen twee sporters zijn de meest voorkomende oorzaken van hoofdletsel. Vooral paardrijders, wielrenners, voetballers en schaatsers behoren tot de risicogroep.

Hoofdletsel sport-app

Gelukkig krijgen sporters en toeschouwers niet dagelijks met een hoofdletsel te maken maar dat maakt het tegelijkertijd lastig om te weten hoe je precies moet handelen als je ziet of vermoedt dat iemand hoofdletsel heeft opgelopen. VeiligheidNL heeft daarom de gratis Hoofdletsel sport-app ontwikkeld.

Herkenning van hersenletsel

Deze sport-app helpt via een set vragen om de symptomen van hoofd- en hersenletsel bij een sporter te herkennen. Door de juiste vragen te stellen, kan worden gecontroleerd hoe het met het geheugen van de geblesseerde sporter gesteld is.

Locatiezoeker met routeplanner

De sport-app geeft advies, van de behandelingswijze tot en met het direct bellen van 112. Indien een bezoek aan de huisarts of de spoedeisende hulp noodzakelijk is leidt de locatiezoeker met routeplanner je naar de dichtstbijzijnde huisartsenpost of SEH-afdeling. En vanuit de sport-app kunnen eenvoudig testresultaten worden gedeeld met iemand die medische kennis heeft.

Gratis downloaden

VeiligheidNL heeft deze app ontwikkeld zodat de ernst van hoofdletsel bij sporters snel kan worden ingeschat of het verantwoord is dat iemand verder speelt of dat het beter is om medische hulp in te roepen. De app is beschikbaar voor iOS en Android en gratis te downloaden in de App Store en via Google Play.

