SportOn gelanceerd voor Rotterdamse multisporters

Sporters kunnen nu via SportOn flexibel en laagdrempelig kiezen uit het sportaanbod van sportclubs in Rotterdam. Dat kan handig zijn voor ‘multisporters’ die graag meerdere sporten willen beoefenen.

Voor de SportON pilot werken NOC*NSF , 20 sportbonden, 35 clubs, Rotterdam Sportsupport en het Sportbedrijf Rotterdam samen.

Flexibel en afwisselend sporten

Uit onderzoek blijkt dat steeds minder mensen lid willen zijn of blijven van een sportclub. En dat terwijl wel steeds meer mensen gaan sporten. Voor deze doelgroep, van 20 tot 45 jarigen, is met name flexibiliteit belangrijk. Maar voor clubs is het van oudsher moeilijk om die te bieden terwijl zij voor deze doelgroep toch heel waardevol kunnen zijn.

Pilot voor Rotterdamse sporters

Daarom hebben NOC*NSF, de sportbonden en de gemeente Rotterdam nu SportOn als pilot gelanceerd. Het Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport willen hiermee het aanbod van de traditionele clubs nog beter ontsluiten.

SportOn matcht de vraag van de sporters en het aanbod van de clubs in Rotterdam. De sporters krijgen via het programma laagdrempelig diverse sporten aangeboden. Zij kunnen hiermee op flexibele tijden allerlei sporten beoefenen en ervaringen opdoen.

Kleine aanpassingen voor SportON

SportON vraagt van de clubs alleen maar wat kleine aanpassingen in het aanbod. Vervolgens verbindt het programma de kennis, de accommodaties en de sportclubs met de behoefte van de sporters.

Via het programma kunnen sporters een les of training, boeken en betalen. Zo bereiken de clubs een nieuwe doelgroep. En zij ontwikkelen ook een ander soort relatie met de sporter, dan het traditionele lidmaatschap.

