Sportloket NOC*NSF koppelt sportvraag en -aanbod

Het Sportbedrijf Deventer is de eerste gebruiker van het online sportloket dat NOC*NSF heeft ontwikkeld om vraag en aanbod van sport lokaal beter op elkaar af te stemmen.

Het aantal sportaanbieders en de manieren waarop wordt gesport, nemen steeds meer toe. Het sportloket van NOC*NSF speelt daar nu op in.

Zoeken en boeken

Clubs worden via het sportloket beter vindbaar voor degenen die lokale sportmogelijkheden zoeken. Het loket kan op maat worden ingeregeld voor gemeenten en bonden. Praktische onderdelen van het sportloket zijn:

• een zoek- en boeksysteem om snel lokale sportactiviteiten en -clubs te vinden en te boeken;

• een sportwijzer om erachter te komen welke sport het beste bij een bezoeker past;

• een lokale kalender met sportactiviteiten en -evenementen en

• informatie over o.a. ledenwerving en -behoud, subsidieregelingen, vrijwilligersbeleid, etc.

Sportbedrijf Deventer

Het loket is laagdrempelig en draagt bij aan een betere verbinding tussen de clubs, de faciliteiten en de inwoners van Deventer”, legt Aschwin Lankwarden van Sportbedrijf Deventer uit. “In slechts een paar stappen zie je als bezoeker, aan welke sportactiviteiten je in onze regio kunt deelnemen.”

Nuttige informatie

Richard Kaper, manager Sportparticipatie van NOC*NSF: “NOC*NSF en de sportbonden beschikken over veel nuttige informatie. Met dit loket helpen wij gemeenten en sportservices om hun dienstverlening op het gebied van sport te verbeteren. Zij kunnen hun lokale informatie nu via ons beschikbaar stellen, maar natuurlijk ook nog steeds via hun eigen kanalen.”

Goedkoper alternatief

“Omdat NOC*NSF dit loket heeft ontwikkeld, hoeven gemeenten en sportservices dit niet meer zelf te doen. Daarmee wordt een goedkoper alternatief geboden en valt de noodzaak weg om zelf online een sportloket te ontwikkelen”, zo stelt Kaper.

Gemeenten en sportservices die meer willen weten over het loket kunnen even een bericht sturen aan Matthijs de Bruin van NOC*NSF. De Bruin is verantwoordelijk voor dit loket.

