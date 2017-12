Rinus is in 3,5 maand al 18.000 keer gedownload

Rinus, de online-assistent trainer, slaat aan bij amateurtrainers. Sinds de lancering 3,5 maand geleden, is de Rinus-app al 18.000 keer gedownload. En al 7.500 trainers hebben een account aangemaakt.

Met zo’n account hebben trainers volledige toegang tot alle functionaliteiten van Rinus. Zij kunnen voor een team bijvoorbeeld een hele seizoensplanning samenstellen .

Kant-en-klaar

Rinus biedt honderden oefeningen, kant-en-klare trainingsschema’s en helpt om trainingsprogramma’s op te stellen. De KNVB biedt met Tinus een antwoord op vragen van clubs en trainers die trainingsvormen zoeken.

Jeroen Bastiaansen van UVV ’40 is een van de gebruikers. “Wij zijn op Rinus overgestapt omdat het programma vrij is. Andere programma’s kosten geld en dat besteden wij met de club liever aan andere zaken.”

Gebruiksvriendelijk

UVV’40 is heel blij met het programma. “Het is heel gebruiksvriendelijk en het werkt prima op allerlei apparaten”, stelt Bastiaansen. Wanneer je op de computer een training samenstelt, dan kun je er op het veld via je telefoon mee werken.”

Groot aantal oefeningen

“Het aantal oefeningen is alleen zo groot dat het soms lastig is om de juiste oefeningen te vinden. Dat zou kunnen worden opgelost door in het programma een besloten deel te maken. Trainers zouden daarin dan kunnen afvinken welke oefeningen zij al hebben laten doen.”

Eenvoudige oefeningen

Bastiaansen: “Ik zie de getrainde oefeningen al zo nu en dan terug in de wedstrijd. En dat is natuurlijk toch waar je het voor doet. De kids hebben het meeste aan simpele oefeningen”, weet hij uit ervaring. “Maar ook aan veel herhaling. Gelukkig zijn de oefeningen van Rinus ook op die manier opgezet.”

Nieuwe trainingsvormen

KNVB ontwikkelaar Samuel Owusu Ansah: “Wij zijn blij met de feedback want wij ontwikkelen Rinus continue door. Zo maken wij het programma nu interactiever door gebruikers in staat te stellen om planningen te delen. Ook voegen wij begin 2018 weer trainingsvormen toe voor alle leeftijdscategorieën.”

