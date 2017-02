Monitor Sport en Gemeenten meet zodat een gemeente weet

Gemeenten hebben steeds meer behoefte aan informatie en vergelijking. Zij zijn ook steeds vaker op zoek naar referentie gegevens om het sportbeleid van de gemeente en de resultaten tegen af te zetten. Om in deze behoefte te voorzien heeft de VSG de Monitor Sport en Gemeenten (MSG) ontwikkeld.

Monitor Sport en Gemeenten Meten is weten. Demeet zodat beleidsmedewerkers weten en overwogen hun beleidskeuzes kunnen maken.

Speciaal voor het beleidsterrein sport

De MSG is een monitoring- en benchmarkplatform en speciaal bedoeld voor beleidsmedewerkers, -adviseurs en bestuurders die zich bezighouden met het beleidsterrein sport. De MSG biedt deelnemende gemeenten de volgende mogelijkheden:

Verzamelen

Gemeenten kunnen beleidsdata van de sport registreren, monitoren en op elk tijdstip rapporten op maat maken;

Vergelijken

Gemeenten kunnen online heel goed vergelijken of zij het goed doen t.o.v. referentiegroepen uit een aantal andere deelnemende gemeenten;

Verbeteren

Gemeenten kunnen met de inzichten het beleid rond de sport verklaren en als dat nodig is verbeteren. De monitor voorziet de scores ook van een aantal aanbevelingen en verbeter tips.

Actueel inzicht en overzicht

De MSG geeft een actueel inzicht en een overzicht van de indicatoren rond het lokale sportbeleid. Naast het monitoren van de ontwikkelingen kunnen gemeenten ook een benchmark groep maken en hun data daarmee vergelijken.

Controle over het gebruik en vergelijkingen

De MSG is van en vóór gemeenten die hun eigen data invoeren en zelf controle houden over het gebruik. De monitor wordt gevuld met antwoorden op 15 vragen over het sportbeleid van de gemeente. Deze vragen gaan o.a. over accommodaties, sport- en beweegstimulering en de financiering. En niet alleen gemeenten maar ook regio’s kunnen gebruik maken van de MSG.

