CardioSecur maakt hartfilmpjes met een mobieltje

Nederland kent volgens de Hartstichting, meer dan 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Die mensen moeten regelmatig naar het ziekenhuis om een hartfilmpje of ECG te laten maken.

CardioSecur Een ECG kan hartafwijkingen zichtbaar maken. Om het makkelijker te maken, gaan ruim 1.100 huisartsen nu via KPN,hartfilmpjes maken met hun smartphone of tablet.

Cardioloog op afstand

De app is te gebruiken in de huisartsenpraktijk of bij de patiënten thuis terwijl een cardioloog op afstand mee kijkt. Dat scheelt tijd en geld.

De hartfilmpjes kunnen via deze app goedkoper worden gemaakt dan in het ziekenhuis. KPN zal de app uiteindelijk aan alle huisartsen beschikbaar gaan stellen.

CardioSecur in gebruik

Naast de app is een speciaal kabeltje nodig dat wordt aangesloten op de telefoon. Vervolgens worden er vier zelfklevende elektroden op de borst van de patiënt geplakt. Dan volgt een meting van 10 seconden en tenslotte volgt de analyse en een persoonlijk advies.

Abonnement plus kabeltje

De app is gratis verkrijgbaar via de App store en voor Android gebruikende huisartsen staat er een versie klaar in de Play Store. Verder heeft de arts een CardioSecur abonnement nodig, een ECG-kabeltje en een smartphone of tablet.

Tientje per maand

De huisarts betaalt één keer 99 euro voor het kabeltje en 144 éénmalig te gebruiken elektroden. Hiermee kunnen 36 metingen worden gedaan. Daarnaast betaalt de huisarts 9,95 per maand voor de dienst. De nieuwe CardioSecur elektroden zijn na te bestellen voor 19 euro per 144 stuks.

Rapporten uploaden en delen

De dienst omvat ook een ECG-rapport en de mogelijkheid om deze naar een beveiligde server te sturen. De rapporten kunnen als PDF worden geëxporteerd maar ook via AirPrint worden afgedrukt.

Het is ook mogelijk om de rapporten in de cloud met anderen te delen. En omdat de huisarts alleen maar een app nodig heeft, kan een meting overal worden gedaan, ook op het sportveld.

