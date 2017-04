Eind 2017 gaat de stekker uit het JIBA afhangbord

Zo’n 700 tennisclubs gebruiken het afhangbordsysteem, maar daar gaat binnenkort de stekker uit. De bond gaat ervan uit dat u wel over zult stappen op het nieuwe KNLTB Club afhangbord. En ook naar de KNLTB Club software van LISA. Verplicht. Oh, dat wist u niet? Dat dachten wij al.

Dus als u uw huidige ledenpakket wilt blijven gebruiken, dan gaat dat eind 2017 lelijk knellen. Wij praten u daarom maar even kort bij, even voor de goede orde.

Nieuw in het KNLTB afhangbord vanaf 1 januari 2018:

U gaat afhangen met uw geboortedatum. Echt. Dat is nogal fraude gevoelig want iemand kan simpel met een willekeurige geboortedatum afhangen;

De software is helemaal niet bewezen betrouwbaar;

Nieuwe software vertoont bijn altijd kuren. Daar zit u niet op te wachten als het druk is. Uw afhangsysteem moet het gewoon doen en betrouwbaar zijn;

U zult moeten afhangen via een tablet die gelukkig nooit kwijt of leeg is (…). Voor oudere leden kan dat lastig te bedienen worden. Een vast groot scherm is beter;

Er komt geen monteur meer langs. Dus gaat er iets mis, dan moet u dat zelf oplossen. En u moet natuurlijk ook de hardware nog even zelf aanschaffen.

Dat is toch een beetje zot, dit? Wat kan ik hieraan doen?

Geen fijne boodschap maar in elk geval wel een duidelijke. En als u niet over wilt, dan hoeft dat helemaal niet. Overstappen naar KNLTB Club is niet verplicht. En u kunt ook gewoon blijven afhangen op uw vertrouwde afhangbord. Dat is bewezen betrouwbaar en gecombineerd met de techniek van Netband.nl. Zo heeft u bekend afhangbord met de nieuwste technologie dus:

gewoon afhangen met uw bondspasje, dus geen gesjoemel;

een betrouwbaar en zeker systeem op spitsmomenten;

afhangen op een groot touchscreen

er komt een monteur als er een storing is en als er hardware stuk is lossen wij het probleem op;

TennisCredits

Maar u kunt ook gratis gebruik maken van de TennisCredits app waarmee uw leden makkelijk even kunnen afhangen op uw TC afhangbord en een medespeler kunnen vinden. Het TC Afhangbord is gekoppeld met de ledenadministratie van AllUnited, Club Webware en e-Captain. Wilt u weten wat er gaande is, laat uw terugbelverzoek dan achter of belt u voor een toelichting even met Wilco Plasmeijer op 0623 554 497.

