Computerhack systemen van Sportfondsen Nederland

Criminelen hebben op 10 november jl. de computersystemen van Sportfondsen Nederland gehackt. Bij de computerhack is in de systemen van het bedrijf gijzelsoftware geïnstalleerd. De problemen zijn nog niet opgelost.

Het is hackers die gijzelsoftware als digitaal chantagemiddel installeren, alleen om losgeld te doen. Zij verstrekken na betaling van het losgeld, een code om de hack op te heffen.

Computerhack al in november uitgevoerd

Bij de Sportfondsen Groep werken meer dan 3.000 mensen. De groep exploiteert zo’n 100 bedrijven zoals zwembaden, sporthallen, ijsbanen en sportcentra. Woordvoerder Kitty van der Valk van het bedrijf meldt dat de computerhack al op 10 november plaatsvond. Sindsdien heeft het bedrijf geen toegang meer tot de getroffen systemen.

Vragen over de betaling van losgeld wilde Van der Valk niet beantwoorden. De politie onderzoekt de hack en zolang dat onderzoek niet is afgerond, doet het bedrijf hierover geen mededelingen. Het is wel duidelijk dat Sportfondsen geen losgeld heeft betaald.

Nieuwe ict-infrastructuur

Het bedrijf bouwt momenteel koortsachtig een nieuwe ict-infrastructuur op. Hoe lang die opbouw gaat duren is nog niet duidelijk. Vanaf 19 november zijn de accommodaties van het bedrijf, ondanks de storing, wel geopend voor bezoekers.

De digitale inbrekers hebben tijdens de tweede lockdown periode toegeslagen. Toen de accommodaties op 19 november weer open mochten, werden de gevolgen ook voor de bezoekers duidelijk. Meerdere systemen, waaronder het leerlingvolgsysteem, bleken niet meer te werken.

Sindsdien kan het bedrijf geen meerbadenkaarten en abonnementen meer uitgeven. Het is ook even niet mogelijk om leskaarten te verlengen. De directie laat door experts onderzoeken of er ook persoonlijke informatie van klanten is gelekt. De uitkomst van dit onderzoek naar de computerhack is er nog niet.

