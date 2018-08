AllUnited komt naar de sportclubs toe deze zomer

AllUnited helpt sportclubs om goed en veilig om te gaan met de administratie, de organisatie en de communicatie. Daarvoor start het bedrijf binnenkort een gratis roadshow met acht demo-avonden.

Het is voor veel clubs een flinke toer om goed en veilig om te gaan met de administratie, organisatie en de communicatie naar de leden. Toch is dat best strak te organiseren.

Mensen en middelen

Een sportvereniging runnen valt of staat met haar mensen, middelen en mogelijkheden. Goede mensen zijn nogal eens schaars en de middelen en mogelijkheden vaak maar beperkt. Sportclubs kunnen voor de leden alleen goed beleid voeren met sterke tools voor de administratie, organisatie en communicatie.

Demo-avonden voor clubs

AllUnited nodigt graag alle clubvrijwilligers uit om zich op meerdere demo-avonden te laten inspireren. All United komt graag laten zien hoe via inzet van de juiste toepassingen, naast geld vaak ook heel veel tijd kan worden bespaard.

Er wordt dan ook uitleg gegeven over het eenvoudiger maken van processen, optimaliseren van communicatie naar de leden en andere mogelijkheden om een club moderner te runnen.

AllUnited ondersteunt al 700 sportclubs

AllUnited heeft een programma dat met name sportclubs ondersteunt. Dat programma heeft zichzelf al ruimschoots bewezen want het draait al bij meer dan 700 (!) clubs. En dat worden er wekelijks meer.

En om meer clubbestuurders bekend te maken met de mogelijkheden, heeft AllUnited een roadshow opgezet met acht demonstratie avonden.

Het bedrijf houdt deze avonden in Apeldoorn, Alkmaar, Den Haag, Sneek, Venlo, Maastricht, Breda, Veenendaal en Venlo. Clubbestuurders die hierover graag meer informatie willen hebben of zich willen inschrijven kunnen terecht op de website van All United.

