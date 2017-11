Schotklok als primeur op het Australian Open 2018

Een schotklok gaat vanaf de komende editie van de Australian Open bijhouden hoeveel pauze de spelers tussen beide punten hebben. Daarmee wordt zo’n aftelklok voor het eerst bij een Grand Slam-toernooi ingezet.

Nu houdt de scheidsrechter nog bij hoeveel tijd spelers hebben maar dat gaat niet altijd volgens de regels. Met de invoering van de klok kan er niet meer mee worden gesjoemeld.

Schotklok toont resterende tijd

Een schotklok wordt gebruikt om aan te geven hoeveel seconden een speler nog over heeft om een bal te ‘schieten’. In de NBA, WNBA en FIBA telt een schotklok bijvoorbeeld in 24 seconden af.

Nu 25 seconden pauze

Bij Grand Slam-toernooien hebben spelers nu 20 seconden pauze maar daar komen nu 5 seconden bij. Dat is dezelfde periode die ook al op de ATP Tour wordt gehanteerd. Tijdens de kwalificaties voor de US Open en de NextGen ATP Finals, tikte de klok al mee in de hoek van de tennisbaan.

Verzoek Australian Open organisatie

De organisatoren van de Grand Slam-toernooien (the Grand Slam Board) besloten op 21 november jl. om een schotklok in te voeren. Zij deden dat nadat de Australian Open dat tijdens een bijeenkomst in Londen had verzocht.

Van 32 naar 16

Tijdens deze bijeenkomst is ook gesproken over een beperking van het aantal geplaatste spelers bij een Grand Slam-toernooi. Dat zijn er nu nog 32 maar het plan is om dat vanaf 2019 terug te brengen tot 16. De komende editie van de Australian Open start op 15 januari 2018.

