Röntgenwagen UCI spoort mechanische fraude op

Een van de speerpunten in zijn verkiezingsprogramma was de aanpak van mechanische doping. Zes maanden na zijn aanstelling presenteert UCI-voorzitter Lappartient een röntgenwagen om mechanische fraude te bestrijden.

Een renner bij wie een motortje in de fiets wordt ontdekt wordt direct gediskwalificeerd en minimaal zes maanden geschorst. De ploeg waar de renner voor rijdt, krijgt die straffen ook.

Mobiele röntgenwagen

Een nieuw controlemiddel van de UCI is de mobiele röntgenwagen. Hiermee kijken de controleurs dwars door het frame van een fiets. Als een fiets frauduleus blijkt te zijn krijgt het team of land waarvoor de renner uitkomt, naast een diskwalificatie en een schorsing, ook een boete van 85.000 tot 850.000 euro.

Vijf minuten

Het duurt vijf minuten om één fiets door te lichten en voorlopig heeft de UCI slechts één röntgenwagen beschikbaar. De UCI denkt erover om eerst alleen de fietsen te controleren van de renners die na een wedstrijd worden geselecteerd om naar de dopingcontrole te gaan.

Tot dusver is op topniveau maar één geval bekend van mechanische doping. Dat betrof de fiets van een Belgische veldrijdster tijdens de WK van 2016.

Herstel van geloofwaardigheid

“Het gaat steeds beter maar dopingbestrijding blijft moeilijk. Om de geloofwaardigheid van de wielersport te herstellen is het nodig om technologische fraude op te sporen. Daarom willen wij aantonen dat deze vorm van fraude in het peloton niet bestaat”, stelt Lappartient.

Magnetometers en chips

Behalve met een röntgenwagen, wil de UCI in de toekomst ook magnetometers en chips gaan inzetten. Hiermee wordt via gps de fiets te allen tijde gevolgd en opgespoord. Ook kan elke onregelmatigheid in een fiets worden gedetecteerd.

WorldTour

Het is de bedoeling dat de röntgenwagen tijdens zeker de helft van alle wedstrijddagen in de UCI WorldTour wordt ingezet. Maar komend jaar zal deze wagen ook op lagere niveaus en bij disciplines zoals mountainbike en veldrijden, te zien zijn.

Follow @Allesportzaken