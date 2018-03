Subsidie en garantstelling rolstoellift ’t Timpke

In de sportaccommodatie ’t Timpke is officieel een nieuwe rolstoellift in gebruik genomen. Bij de ingebruikname waren o.a. sportwethouder Han Boer en gemeenteraadslid Rudi van de Eschert aanwezig.

De twee lokale politici waren als (ervarings-)deskundigen, direct betrokken bij het maken van de keuze voor de nieuwe rolstoellift.

Zelfstandig meedoen

De nieuwe lift voor mindervaliden vervangt een oudere versie die niet meer geschikt was voor personenvervoer. De nieuwe kan geheel zelfstandig worden bediend door de gebruikers.

Deze nieuwe faciliteit past in het inclusie-programma van de gemeente waarin wordt gestreefd om mensen met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig mee te laten doen.

Rolbaan voor kinderwagens

Naast deze rolstoellift voor mindervaliden is het ook nodig om een rolbaan aan te leggen voor kinderwagens. Want ook baby’s en peuters zijn welkome gasten voor de, op hun behoeften afgestemde, zweminstructies. Deze rolbaan is echter te steil en mag daarom niet worden gebruikt voor rolstoelen.

Grotere entreehal

De gehele entree van ’t Timpke moest voor deze operatie worden verbouwd. De ruimte die voor de nieuwe rolstoellift en de rolbaan nodig was bleek breder dan de opgang. Om die reden is nu ook de entreehal aangepast.

Subsidie en garantie

Naast een investering door de stichting Sportaccommodatie ’t Timpke, kende de stichting Fonds 2013 ook 10.000 euro toe. En begin januari van dit jaar werd het complex al verrast met circa 30.000 euro subsidie van de Provincie Gelderland.

De gemeente Berkelland en de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staan beide garant voor een lening van het resterende bedrag bij de bank.

