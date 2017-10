Philips introduceert sport echo-apparaat Lumify

Philips heeft op De Herdgang van PSV, een nieuw echo-apparaat gepresenteerd. Het gaat om de ‘Lumify‘ waarmee, als dat nodig mocht zijn, op het veld al een echo van een geblesseerde speler kan worden gemaakt.

De Philips Lumify staat in verbinding met een tablet. Daarmee kan desgewenst ook direct een afbeelding van het veld naar het ziekenhuis worden gestuurd.

Echo op het veld

“In de praktijk zullen wij bij PSV het apparaat eerst in de kleedkamer gebruiken. Een dokter kan normaal gesproken wel zien of een speler door kan spelen of niet”, zegt medisch clubmanager Wart van Zoest. “Maar het is zelfs mogelijk om op het veld al een diagnose te maken na de echo.”

Veel sneller

Maar ook bij spier- en peesblessures biedt het apparaat al snel uitkomst. “Wij kunnen niet zo diep kijken dat wij volledig met zekerheid iets over een kruisband of een meniscus kunnen stellen. Maar het is nu wel mogelijk om bij andere blessures veel sneller dan voorheen een oordeel te vormen.”

“Bovendien zie ik voor het voetbal mogelijkheden om het apparaat in te zetten uit preventief oogpunt. Met de Lumify kan bekeken worden of het verstandig is om een speler wel of niet in te zetten”, aldus Van Zoest.

Ook andere clubs

Van Zoest verwacht dat de Lumify ook snel door andere clubs zal worden aangeschaft. Ook algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV denkt dat andere teams snel contact gaan zoeken met Philips en PSV.

De prijs van de Lumify is circa 7.500 euro en Philips levert de apparatuur uitsluitend aan geregistreerde medici. Deze beroepsgroep heeft veel verbindingen met amateurclubs dus de Lumify zal ook daar snel in zwang raken.

