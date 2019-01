MATCHPOINT! helpt volleybalclubs aan tegenstanders

Vier jaar geleden startte Ronald Bakker met MATCHPOINT. Dit is een online platform voor het regelen van oefenwedstrijden en vriendschappelijke volleybaltoernooien.

De MATCHPOINT community telt 1.600 leden. Hoeveel tegenstanders er al via het platform zijn gevonden is niet bekend. Maar dat het in een behoefte voorziet is wel duidelijk.

Behoefte bij trainers

Bakker richtte het Facebook platform op omdat er behoefte was aan een website voor volleybal oefenwedstrijden en vriendschappelijke toernooien. Je moet lid worden van de site om berichten te kunnen zien, plaatsen of er op te kunnen reageren.

“Dat de behoefte hieraan groot was, bleek wel toen ik de trainers van het trainersplatform informeerde over Matchpoint! Die attendeerden weer hun eigen Facebookvrienden op mijn pagina waardoor het aantal leden pijlsnel groeide.

Voor alle niveaus

De exclusiviteit is essentieel voor het succes. De site publiceert namelijk alleen echte oefenwedstrijden en -toernooien. Daar zijn we heel strikt in want het moet duidelijk en overzichtelijk blijven”, stelt Bakker. Hij benadrukt dat het platform wel voor alle volleybalvormen en -niveaus is. “Iedereen kan via Matchpoint! een passende tegenstander zoeken.”

Ook België en Duitsland

De site bereikt heel Nederland maar gaat inmiddels ook ‘internationaal’. “De afgelopen maanden komen er namelijk steeds meer oproepen uit Vlaams België. Maar ook Duitse clubs met Nederlandse trainers, hebben Matchpoint! ontdekt. Je weet rond en tijdens het speelseizoen nooit waar de teams zich precies bevinden. Dus daarom is het handig dat Matchpoint! teams overal volgt.”

Snel bij elkaar

Matchpoint! wordt aanbevolen door de Nevobo maar bemiddelt niet in zalen en scheidsrechters. Het is alleen bedoeld om contactpersonen van teams snel bij elkaar te brengen. Berichten die niet voldoen aan het doel waarvoor de site is opgezet, worden zonder enige aankondiging verwijderd. Iemand die dan nog een keer zo’n bericht plaatst, wordt direct uit de groep verwijderd.

