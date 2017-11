KNVB en Talpa starten in 2018 met VoetbalTV

De KNVB en Talpa hebben op 23 november VoetbalTV gelanceerd. Hierop zullen amateur voetbalwedstrijden online uitgezonden gaan worden. VoetbalTV moet bovendien hét sociale platform worden voor de amateurvoetballer.

VoetbalTV gaat wedstrijden in het amateurvoetbal automatisch opnemen en delen. Spelers kunnen clips en hoogtepunten uit een wedstrijd selecteren en delen op hun voetbalprofiel.

Video-analyse

Het platform zal het gebruik van video-analyse mogelijk gaan maken. De registraties van wedstrijden kunnen dan door trainers en coaches gebruikt worden voor een analyse van het spel, het team of van individuele spelers. VoetbalTV kan ook worden gekoppeld aan televisieschermen in de kantines.

Voetbalplezier

Om alles goed te kunnen testen en inregelen wordt VoetbalTV eerst in een pilot stapsgewijs uitgerold. Naast de techniek moeten ook zaken zoals privacy en beeldrecht goed worden geregeld. Met VoetbalTV wil de KNVB de leden een veilig en betrouwbaar platform bieden om het voetbalplezier te vergroten.

Pilot in 2018

Na de winterstop worden de eerste clubs in een pilot aangesloten en zal het platform door een beperkte groep worden getest. Als dat succesvol is en de leden van de KNVB keuren het goed, dan zal VoetbalTV in Q2 van 2018 verder worden uitgerold. Het doel is om binnen drie jaar 750 velden te voorzien van het systeem.

Talpa en de KNVB

De KNVB en Talpa hebben een intentieverklaring ondertekend om VoetbalTV samen te gaan ontwikkelen. “Het initiatief komt van de KNVB. Wij willen namelijk veel meer digitaal faciliterend worden voor de leden”, stelt Jan Dirk van der Zee van de bond.

“Een partnership met Talpa ligt daarom voor de hand. Het bedrijf beschikt over alle kennis, ervaring en slagkracht om een complex project zoals dit uit te rollen.”

Ieder moment van de dag

John de Mol: “Voor Talpa Network past dit project bij het eigentijdse mediabedrijf dat wij aan het bouwen zijn. Wij willen consumenten op ieder moment van de dag bieden wat hij of zij de moeite waard vindt. En natuurlijk hoort sport daarbij, met voetbal voorop.”

