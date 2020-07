Ziggo levert klanten ook gratis Fox Sports 1

De onderhandelingen tussen VodafoneZiggo en Fox Sports verliepen de afgelopen maanden stroef. Fox Sport vroeg namelijk vele tientallen miljoenen meer voor Fox Sport 1 dan Ziggo wilde betalen.

De coronacrisis maakte een snelle overeenkomst over Fox Sports 1 een lastige zaak. Lege stadions bij de start van het voetbalseizoen waren een alles behalve prettig vooruitzicht. Maar beiden partijen hebben elkaar kunnen vinden.

Ziggo gaat de voetbalwedstrijden op Fox Sports 1 tot eind 2020 gratis beschikbaar stellen aan haar klanten. De grote winnaars zijn de miljoenen Ziggo klanten die geen abonnement hebben op Fox Sports 1. Zij kunnen nu namelijk gratis het Nederlandse voetbal kijken.

“Wij willen hiermee de clubs en de fans tegemoetkomen. Met deze deal laten wij hen meegenieten van de Nederlandse competities zodra deze starten.” Dit stelde Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt van VodafoneZiggo.​​

Ziggo wilde Fox Sports niet meer dan 50 miljoen euro betalen om het voetbal door te geven. Er was dus een flink verschil te overbruggen met de 100 miljoen euro die Fox voor Fox Sports 1 vroeg. Nu de twee bedrijven er toch uit zijn gekomen is de lucht geklaard. En Ziggo abonnees hebben er komend seizoen gratis een zender met een hoop voetbal bij.

