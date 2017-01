Oortjes ter ondersteuning van sportiviteit en respect

Op de hoogste niveaus van de hockeysport zijn ‘oortjes’ niet meer weg te denken. Maar ook voor de begeleiding van jeugdleden tijdens hun eerste schreden op het scheidsrechterpad, bieden oortjes uitkomst. “De kinderen staan met veel meer vertrouwen op het veld.”

Bij hockeyclub Reigers worden alle beginnende scheidsrechters via oortjes vanaf de kant gecoacht. “Wij bemoeien ons niet met de beslissingen”, vertelt scheidsrechterscommissaris Bertil Scholten.

Het ging meteen mis

De KNHB juicht het gebruik van communicatiemiddelen toe. Toparbiter Jasper Nagtzaam is eraan gewend om zo snel te kunnen schakelen. “De batterij van mijn setje was tijdens een wedstrijd een keer leeg. Het ging meteen mis. Mijn collega zag een strafcorner over het hoofd. Ik kreeg geen visueel contact dus konden wij de beslissing niet corrigeren.”

RefCom4All

Nagtzaam gebruikt AXIWI-portofoons die zo’n 300 euro per setje kosten. Voor de meeste clubs is dat teveel geld voor een setje oortjes. Dit bracht scheidsrechter Ronald Cornelisse op het idee om de RefCom4All te ontwikkelen. Via een app kun je tijdens de wedstrijd doorlopend met elkaar communiceren.

Geen knop meer indrukken

RefCom4All vereist alleen een smartphone, mobiel internet of wifi, en een setje oortjes met een microfoon. De app biedt alle clubs een betaalbare oplossing en is gratis te downloaden (nu alleen nog voor de iPhone). De app werkt met een open verbinding, dus scheidsrechters hoeven niet steeds de communicatieknop in te drukken.

Meer sportiviteit en respect

Trainer en coach Teun de Nooijer heeft de werking van de RefCom4All getest en is enthousiast. “Ik vergelijk hockey niet met voetbal maar het hockey verhardt toch een beetje.” De Nooijer verwacht dat de app een rol kan spelen in het verbeteren van sportiviteit en respect rond de velden. Het gebruik van deze app kost een club maar 2,50 euro per veld per speeldag.

