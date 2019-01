Headset getest door scheidsrechters in de DBL

Bij voetbal en hockey is het al vrij normaal, maar voor scheidsrechters van de NBB is het fluiten met een headset op nieuw. De arbiters gebruikten op 19 januari jl. hun headsets voor het eerst serieus.

Eerst kregen de scheidsrechters die in de Dutch Basketball League (DBL) fluiten, uitleg over het gebruik. Zij spraken toen ook af wanneer de headset kan worden ingezet.

Voorbeelden van het gebruik

De NBB toonde ter voorbereiding voorbeelden van het gebruik van de headset door Franse voetbal- en basketbalscheidsrechters. Tijdens de wedstrijd tussen New Heroes en Den Helder Suns, bespraken de scheidsrechters direct de samenwerking in het veld. Op die manier konden zij allerlei onduidelijkheden tijdens de wedstrijd direct kortsluiten en oplossen.

Eigenlijk vonden alle scheidsrechters het gebruik van de headset vooral prettig en nuttig. Zij vonden ook dat het teamgevoel beter was omdat zij doorlopend via een open lijn contact met elkaar hadden.

Meerdere typen headsets getest

De pilot is gehouden na afspraken tussen het bestuur van de DBL en New Heroes Basketball in Den Bosch. In de komende periode zullen de arbiters het gebruik van de headset bij meer DBL-wedstrijden toepassen. Ook zullen er door de arbiters meerdere typen headsets worden getest.

Als alles naar wens verloopt zullen in de toekomst mogelijk alle scheidsrechter in DBL-wedstrijden dit communicatiemiddel gaan gebruiken.

