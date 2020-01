Stas. Paul Blokhuis presenteerde medio januari de nieuwe e-learning ‘Verantwoord alcohol schenken‘. In dit gratis programma leren medewerkers van o.a. sportkantines meer over het verantwoord schenken van alcohol.

Stas. Blokhuis: “Vanaf vandaag kunnen mensen achter de bar eenvoudig en online hun kennis over alcohol bijspijkeren.”

Alcoholgebruik terugdringen

Het ministerie van VWS wil Nederland via het Nationaal Preventieakkoord gezonder maken. Eén van de doelen in het akkoord is om teveel alcoholgebruik terug te dringen via betere naleving van de leeftijdgrens. Samen met het niet schenken aan dronken mensen, ligt hierop de nadruk in dit programma.

De nieuwe e-learning verantwoord alcohol schenken is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van sportkantines. In drie modules, afgesloten door een toets, leren zij om bezoekers verantwoord alcohol te schenken.

Omgaan met lastige situaties

Maar zij leren ook hoe zij met lastige situaties moeten omgaan. En om geen alcohol te schenken aan jongeren of dronken mensen. Het is een leuke manier om te leren hoe je goed met de verkoop van alcohol moet omgaan.

In de kantine moet altijd minstens één persoon aanwezig zijn met een IVA-certificaat of het diploma Sociale Hygiëne. Wat NOC*NSF betreft is dit programma een ‘must’ voor iedereen die achter de bar staat in een sportkantine.

Leren hoe het werkt

Erik Lenselink bij NOC*NSF: “Wij zijn er voor dat mensen achter de bar op sportclubs, altijd verantwoord alcohol schenkt. Het is daarom fijn dat er nu een nieuwe e-learning is zodat zij precies weten hoe het werkt en moet.”

Het programma is een onderdeel van een pakket maatregelen voor verantwoord alcohol schenken in de kantines. De e-learning verantwoord alcohol schenken is dus gratis te gebruiken door alle Nederlandse sportclubs.

