Videoscheidsrechter VAR nu in voetbal spelregels

De videoscheidsrechter (VAR) wordt een vast onderdeel binnen de spelregels van een voetbalwedstrijd. Leden van spelregelcommissie IFAB hebben met de invoering van het hulpmiddel ingestemd.

Tot nu toe moesten bonden en competities dispensatie aanvragen voor het gebruik van de VAR. Dat is nu dus permanent toegestaan.

Eigen keuze

Het is voor sportbonden echter niet verplicht om de VAR te gebruiken. De wereldvoetbalbond FIFA en de IFAB laten deze keuze aan de nationale bonden. De Engelse FA vindt bijvoorbeeld dat het systeem nog verbeterd moet worden.

Eredivisie en WK

Dit betekent dat de VAR vanaf nu kan worden gebruikt bij alle duels in de eredivisie. Maar dus ook tijdens het wereldkampioenschap van de komende zomer in Rusland. Dit toernooi start op 14 juni. De KNVB testte de VAR de laatste jaren al uitgebreid in het bekertoernooi en bij play-offwedstrijden.

Nog teveel verwarring

Hoewel de FIFA dus al overstag is, sputtert de UEFA nog een beetje tegen. Het hulpmiddel zal daarom volgend seizoen nog niet worden gebruikt bij wedstrijden in de Champions League.

“Wij zijn niet per se tegen maar ik zie nog teveel verwarring. Wij moeten geen overhaaste beslissingen nemen”, zei voorzitter Aleksander Ceferin eerder deze week.

Doelpunten, rode kaarten en strafschoppen

Volgens de IFAB was tijdens testen maar liefst 98% van de beslissingen van de VAR correct. Alleen vorig jaar bij de Confederations Cup, was het systeem nog niet helemaal foutloos. Als het aan de IFAB ligt, dan beperkt de VAR zich tot beslissingen over doelpunten, rode kaarten en strafschoppen.

