Hawk-Eye doellijnbewaking kost drie ton per stadion

“Invoering van een Hawk-Eye systeem in alle eredivisie stadions is een prijzige aangelegenheid. Zo’n systeem voor doellijnbewaking kost al gauw drie ton per stadion. Dat is voor de voetbalbond voorlopig niet haalbaar”, stelt Gijs de Jong van de KNVB.

Elk stadion zo’n systeem kost 5 miljoen totaal. Daarnaast moet een contract met Hawk-Eye worden afgesloten voor het testen, afstellen en onderhouden van het systeem. Dat kost 50.000 euro per jaar.

Vierde seizoen

“Wij gebruiken Hawk-Eye nu voor het vierde seizoen. Het aantal toegekende doelpunten is echter op één hand te tellen”, stelt De Jong. Er valt overigens niet veel te zeggen over hoeveel dat er zouden zijn als ieder stadion zo’n systeem zou hebben.

Video-arbitrage wordt zwaartepunt

Begin 2018 neemt de internationale spelregelcommissie een beslissing over de invoering. Het zwaartepunt bij de KNVB zal de komende jaren op video-arbitrage komen te liggen. “Maar als je de investering afzet tegen het aantal beslissingen, dan is een Hawk-Eye systeem vrij kostbaar.”

In de Kuip of de ArenA

Het Hawk-Eye systeem hangt nu alleen in De Kuip. “In de eerste seizoenshelft, vanaf de Johan Cruijff Schaal, hangt het systeem in de Amsterdam ArenA. Na de winterstop gaat het tot en met de bekerfinale naar Rotterdam. En stel dat we het voor een wedstrijd in Heerenveen willen installeren, dan kost dat rustig 30 à 40.000 euro.”

Technologie moet wennen

De Jong is het er niet mee eens dat het systeem overal of nergens moet hangen. “En wij willen het ene team niet bevoordelen ten opzichte van het andere. Beide stadions hebben recht op de objectiviteit van het systeem. In februari vonden wij het in de Europa League onterecht dat een doelpunt van Ajax tegen Legia Warschau werd afgekeurd. Zoals met alle technologie moeten mensen aan zo’n Hawk-Eye systeem wennen”, besluit De Jong.

