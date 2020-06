Digitale ALV bij DEVO ’58 wellicht zelfs permanent

Sportclubs zoeken een alternatieve manier van vergaderen zoals een digitale ALV. Zij mogen vanwege het coronavirus namelijk nog geen grote fysieke bijeenkomsten houden.

DEVO ’58 hield in mei een digitale ALV via Facebook en Microsoft Teams. “Dat ging prima”, zegt voorzitter Marleen Graat. “Wij denken erover de ALV altijd zo te gaan houden.”

Sportclubs mogen in coronatijd digitaal hun ALV beleggen. Op grond van de zogenaamde COVID-spoedwet kan een bestuur bepalen dat een ALV digitaal zal plaatsvinden. De leden moeten dan ook digitaal kunnen stemmen.

DEVO ’58 maakte gebruik van deze mogelijkheid want de club wilde een nieuwe penningmeester installeren. Nadat de statuten waren bekeken stelde het bestuur een plan op de voor zo’n ALV. “Wij hebben eerst uitgelegd hoe die zou verlopen. En ook hoe de leden konden meekijken en stemmen”, legt Graat uit.

DEVO ’58 maakte voor de ALV eerst een besloten Facebook-groep aan. Maar niet alle leden hadden Facebook. Dus stapte de club over op Microsoft Teams zodat alle leden de digitale ALV live vanuit de kantine konden bijwonen. “Het is even raar om je voor een scherm te presenteren en de leden niet te zien. Maar het ging heel goed”, zo blikt Graat terug.

“Via Facebook en Microsoft Teams konden leden vragen stellen en de stemprocedure verliep via Surveymonkey. Alle leden, ook degenen die de digitale ALV niet volgden, kregen een linkje naar het formulier om te stemmen. Tijdens de ALV hielden wij even vijf minuten pauze om de stemmen te tellen.”

“Een digitale ALV heeft veel voordelen”, stelt Graat. “De hele ALV duurde 20 minuten en er kwamen meer leden op af dan doorgaans. Ik denk dat wij in de toekomst de ALV’s ook digitaal gaan uitzenden. Het is zowel de leden als het bestuur goed bevallen.”

Follow @Allesportzaken