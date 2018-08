Data van de eredivisie-clubs worden collectief verzameld

De Eredivisie CV en de 18 aangesloten clubs starten dit seizoen met het collectief verzamelen van data over wedstrijden en spelers. Hiervoor zal worden samengewerkt met ChyronHego in de VS.

In alle Eredivisie-stadions hangen camera’s die bewegingen van alle spelers en de bal omzetten in data. Daarmee kunnen clubs de prestaties van spelers en teams verbeteren.

Alle wedstrijden van alle clubs

Het trackingsysteem van ChyronHego legt iedere seconde gemiddeld 25 bewegingen vast van elke speler en de bal. Dit systeem zal bij alle wedstrijden in de Eredivisie ingezet gaan worden, voor het eerst bij PEC Zwolle tegen sc Heerenveen.

Alle clubs in de eredivisie zullen kunnen beschikken over de gegevens die worden verzameld. Zo kunnen trainers en data-analisten sportieve gegevens van het eigen team, maar ook van andere Eredivisie-wedstrijden gebruiken.

Draagbaar systeem

Deze gezamenlijke aanpak moet gaan bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van het Nederlandse voetbal. Meer dan de helft van de Eredivisie-clubs heeft ervoor gekozen om ook tijdens trainingen gebruik te maken van dit nieuwe draagbare systeem. De clubs zijn wereldwijd de eerste die gebruik maken van het trackingsysteem en de draagbare technologie.

Tweede grote innovatie

De data die worden verzameld, worden vervolgens verrijkt met zogeheten event data van het Britse Opta Sports. Dit bedrijf brengt variabelen zoals doelpunten, assists, doelpogingen en balbezit in kaart, maar ook tackles, passes, dribbels en balveroveringen. Opta Sports is al 5 jaar ‘Official match data supplier’ van de Eredivisie.

Ook de fans kunnen gaan profiteren van deze innovatie want er worden meer data zichtbaar in de live-uitzendingen. Er zullen ook toepassingen worden ontwikkeld voor gebruik in de stadions. Met de introductie van dit systeem is dit, na de start met de Video Assistant Referee (VAR), de tweede grote innovatie in de Eredivisie.

Follow @Allesportzaken