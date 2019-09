Clubdesigns gratis ontwerpprogramma voor sportclubs

Uw sportclub wil voor een toernooi of een feest graag een mooie poster of flyer maken. Maar ook voor een campagne om leden of vrijwilligers te werven moet er altijd iets moois komen. Dat kan elke club nu zelf met Clubdesigns.

Clubdesigns helpt elke club bij het in elkaar zetten van flyers en posters, bijvoorbeeld voor een evenement. En dat kan nu helemaal in de huisstijl van de club.

Doe het zelf met Clubdesigns

Niet elke club heeft iemand die een beetje netjes een poster of een flyer kan maken. En zelf zoiets ontwerpen kost best veel tijd en lukt lang niet altijd goed. Maar dat probleem is nu op te lossen via het online programma ‘Clubdesigns’.

Hiermee kunnen clubs tientallen ontwerpen voor posters, flyers, banners en zelfs voor social media gebruiken. Deze ‘templates’ zijn zo in elkaar gezet dat elke club hier op maat mee aan de slag kan. En met een eigen inhoud en uitstraling.

Zo kan elke club kleuren, foto’s en tekst naar wens instellen maar ook op maat club- of sponsorlogo’s plaatsen. En clubs die geen goed beeldmateriaal hebben, kunnen putten uit een groot aantal stockfoto’s.

Vijf bonden en NOC*NSF

Clubdesigns is een initiatief van de NGF, de KNHB, de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), het Watersportverbond en de Nevobo. De clubs die bij een van deze bonden zijn aangesloten, kunnen het programma dus gratis gebruiken.

Voor ieder van de vijf sporttakken zit een eigen specifieke omgeving in het programma. En NOC*NSF is ook deelnemer aan de samenwerking. Clubs van andere bonden kunnen dus ook van het programma profiteren.

Hoe werkt het?

Watersportverenigingen bijvoorbeeld kunnen bij de bond via e-mail een account aanmaken. Vervolgens kunnen zij via watersport.clubdesigns.nl met een code inloggen. Eenmaal in het programma kan een club kiezen voor een bepaald ontwerp.

Ieder ontwerp ziet er professioneel uit. En als een club tevreden is met een ontwerp, dan kan dat direct door naar de drukker. Clubdesigns is eenvoudig gehouden en stap voor stap te volgen. En er is natuurlijk ook een handleiding.

