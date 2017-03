Cameratoezicht rond het stadion van FC Oss

Er komt cameratoezicht in het gebied rond het Frans Heesen Stadion in Oss. Burgemeester Wobine Buijs heeft betaald voetbalclub FC Oss toestemming verleend om de apparatuur daarvoor op te laten hangen. Cameratoezicht is een van de licentie-eisen die de KNVB aan Jupiler League clubs stelt.

“De licentie verplicht FC Oss om cameratoezicht te houden in en om het stadion”, schrijft de gemeente Oss. Omdat de camera’s in de openbare ruimte hangen, is toestemming van de burgemeester nodig.

Op vier hoeken

De camera’s komen te hangen op de hoeken van het stadion. Zij beslaan het gebied tussen de Mondriaanlaan, Joannes Zwijsenlaan, Hescheweg en Dr. Saal van Zwanenbergsingel. Ook de parkeerplaatsen die daarbinnen vallen worden via de camera’s in de gaten gehouden.

Tot twee uur na de wedstrijd

De apparatuur wordt ingeschakeld van twee uur voor de aftrap tot twee uur na het laatste fluitsignaal wanneer FC Oss thuis speelt. De beelden zullen normaal gesproken vier weken worden bewaard. Als deze nodig zijn voor nader onderzoek, dan kan deze bewaartermijn verlengd worden.

Vorig jaar nog dispensatie

In geval van nood kan de politie de camera’s ook op andere momenten aanzetten. Dat zal altijd pas na overleg met de gemeente Oss gebeuren. Het is nog niet bekend wanneer FC Oss de vier camera’s zal laten ophangen. De club kreeg hiervoor vorig jaar nog dispensatie van de KNVB maar moet zich nu aan de licnetieeisen gaan houden.

