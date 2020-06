VoetbalTV van Talpa dreigt failliet te gaan

VoetbalTV start een rechtszaak tegen de ‘besluiteloze’ Autoriteit Persoonsgegevens. “De eindeloze wachttijden bij de AP hebben de Talpa start-up aan de rand van de afgrond gebracht.

VoetbalTV maakt het automatisch opnemen van amateurwedstrijden mogelijk. Via het videoplatform kunnen spelers, trainers, coaches, scheidsrechters en fans de mooiste spelmomenten bekijken en delen. Rondom de start-up bestaan zorgen over de privacy maar volgens het bedrijf zelf voldoet het aan de regels.

Er loopt sinds december 2018 al een procedure. Maar er is nog steeds geen zicht op een eind aan de onzekerheid waarin VoetbalTV verkeert. “Die onzekerheid maakt het onmogelijk om de schaalgrootte te bereiken die nodig is om kostendekkend te werken.”

Het platform blijft steeds in afwachting van een uitspraak van de AP. Maar intussen kan het bedrijf geen contracten afsluiten met clubs en sponsors. Sinds begin 2020 moest de start-up daarom al afscheid nemen van meer dan 65% van haar medewerkers.

Maarten Hoffer, directeur van VoetbalTV: “Wij hebben bij de AP al een aantal keren de urgentie van duidelijkheid aangegeven. Maar al voor de coronacrisis liet de AP alle deadlines verstrijken. Wij willen graag zo snel mogelijk met de AP gaan praten over wat er wél kan. Dat proberen we eigenlijk al 1,5 jaar lang.”

“Wij hebben begrip getoond voor hun problemen maar de AP heeft ook een voorlichtende rol. Door helemaal niets te doen laten zij ons, al twee jaar na de start, langzaam dood bloeden. Zo’n houding is gezien de druk op de economie ook niet te verantwoorden.”

