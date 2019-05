USportFor brengt prestaties en sportclubs in beeld

USportFor is een bedrijf voor sporters, door sporters. De missie van het bedrijf is om 99% van de sporters dezelfde zichtbaarheid te geven als de 1% topsporters.

USportFor is een automatische cameraman voor alle sporten. Jonge sporters kunnen via beelden hun prestaties verzamelen maar net zo goed hun sportfolio samenstellen.

Automatische cameraman

De automatische cameraman van USportFor volgt zelf een wedstrijd of training. En het maakt niet uit of dat op het veld is of in de zaal. Clubs kunnen het systeem gebruiken om wedstrijden live uit te zenden via een ‘website plug-in’ of via de USportFor app.

USportFor

In 2014 begonnen Kevin Vink (voormalig profvoetballer) en Martijn Brouns (programmamaker) met de ontwikkeling van hun bedrijf. Dat zag in 2018 het levenslicht onder de naam USportFor. Het bedrijf heeft nu al een assortiment van drie camerasystemen voor boven het veld of in de zaal.

Drie uitvoeringen

Academy – Voor het opnemen en het streamen via een 8,3 megapixel camera en het downloaden van live wedstrijden. De bediening geschiedt via een persoonlijk club dashboard en de club krijgt een plugin.

Pro – Voor het onbeperkt opnemen en het streamen via een 24 megapixel camera en het downloaden van live wedstrijden. De bediening geschiedt via een persoonlijk club dashboard en de club krijgt een plugin.

Elite – Voor het onbeperkt opnemen en het streamen via een 24 megapixel camera en het downloaden van live wedstrijden. De bediening geschiedt via een persoonlijk club dashboard, de club krijgt een plugin en ook een camera achter de goal.

Beelden en analyse

Alle beeldrechten zijn natuurlijk van de club. USportFor heeft alleen wel het gebruiksrecht van de beelden en helpt ook bij de verspreiding ervan.

De beelden zijn geschikt voor uitzending maar ook voor analyses. De automatische camera volgt alle spelers namelijk doorlopend.

Het systeem versterkt de binding binnen de club en de fans in de regio. Bovendien kunnen clubs ook de inkomsten laten groeien door in de livestream en de samenvattingen advertenties te laten zien.

