Live kantine-uitzending als alternatief voor uitsupporters

Tweede Divisieclubs die uit spelen, kunnen de wedstrijden ook live laten volgen via een kantine-uitzending. De producent Southfields heeft de clubs het aanbod gedaan om dat voor de supporters mogelijk te maken.

Producent Southfields heeft alle Tweede Divisieclubs aangeboden om de uitwedstrijden van het eerste live in de kantine te brengen. IJsselmeervogels maakte al op de website bekend dat de club dit seizoen de uitwedstrijden live zal streamen.

“Vanwege de corona beperkingen zal het voorlopig lastig zijn om uitwedstrijden te bezoeken. Wij zijn daarom blij dat we dat probleem anders hebben kunnen oplossen. Samen met Eyecons zullen wij de uitwedstrijden live in het clubhuis laten zien.

IJsselmeervogels toont dus ook de wedstrijden die niet live op FOX Sports te zien zullen zijn. Zo hoeft geen fan dit seizoen iets te missen van de verrichtingen van het eerste. Vanwege de corona zullen supporters vaak waarschijnlijk niet welkom zijn bij uitwedstrijden.

Bij veel clubs moeten leden zich registreren voor een wedstrijdbezoek en ook een gezondheidscheck doen. Bovendien is de maximale capaciteit van sportparken flink gereduceerd om 1,5 meter onderlinge afstand te kunnen waarborgen.

En IJsselmeervogels heeft de extra inkomsten in de kantine zeker mee laten wegen. Want wat de fans elders niet uitgeven, vindt zijn weg nu zeker voor een flink deel in de eigen kantine. En die heeft het tenslotte een aantal maanden niet erg druk gehad.

