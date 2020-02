Automatische camera opname hoofdklasse hockey

Een innovatief systeem met automatische camera opname gaat de hoofdklasse hockeywedstrijden registreren. Deze manier van registreren kwam tot stand in het samenwerkingsverband van de hoofdklasseclubs.

Samenvattingen van de dames- en de heren hoofdklasseduels zijn in de tweede seizoenshelft sneller te bekijken.

Ziggo en NOS

Ziggo Sport zendt iedere zondag live een wedstrijd uit de Livera hoofdklasse dames uit. Daarmee komt de zender aan de wensen van veel hockeyfans tegemoet. Ook de NOS blijft op zondag live of in samenvatting, beelden van de hoofdklasse uitzenden.

Tien vaste camera’s

Alle andere wedstrijden worden m.i.v. 1 maart automatisch opgenomen. Deze nieuwe manier van registreren is tot stand gekomen in het samenwerkingsverband van de hoofdklasseclubs.

Het systeem bestaat uit tien vaste camera’s die de wedstrijden uit verschillende standpunten opnemen. Op 1 maart worden al negen van de twaalf duels met automatische camera’s opgenomen. Eind maart moet het systeem bij alle zestien hoofdklasseclubs geïnstalleerd is.

Beste competitie van de wereld

HHcv-voorzitter Tjeerd Boven is trots op de implementatie van het systeem. “De hoofdklasse in Nederland is de beste competitie van de wereld dus daar past ook een innovatief camerasysteem bij. Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van de automatische camera opname. En die zal in de komende tijd nog verbeteren.”

“Via dit camerasysteem zijn wij de fans van ons tophockey beter van dienst. De wedstrijden die niet op tv te zien zijn, komen online en via de clubs beschikbaar. En er wordt ook een ‘goal-alert’ service met videobeelden ontwikkeld.

Ook voor jeugd- en breedteteams

“Maar het systeem van automatische camera opname biedt de clubs ook meer mogelijkheden”, zegt Frank Maathuis van 360SportsIntelligence. “De verenigingen kunnen het systeem ook gebruiken voor het opnemen van wedstrijden of trainingen van jeugd- en/of breedteteams.”

Het systeem kan automatisch een compilatie produceren om in het clubhuis te vertonen. Maar de clubs kunnen de beelden ook delen via social media.

