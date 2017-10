Bij TC Unicum kun je nu afhangen zonder pasje

In het clubhuis van TC Unicum in Leiden is een nieuw versie van het afhangbord van de KNLTB in gebruik genomen. “Dat is wennen”, zo staat op de website van de club.

Als een lid wil afhangen en de instructies op het beeldscherm volgt, blijkt dat afhangen niet meer per minuut gebeurt. De getoonde banen zijn nu op 5 minuten nauwkeurig af te hangen.

Zonder pasje afhangen

Bijzonder is dat zodra iemand in het clubhuis van TC Unicum gaat afhangen, niet alleen andere Unicum-leden kunt bijhangen. Het is nu ook mogelijk om zonder pasje een baan af te hangen. Maar alléén de zes personen met wie je de afgelopen weken het meest gespeeld hebt.

Makkelijker maar fraudegevoeliger

Dat maakt het afhangen makkelijker maar ook fraude gevoeliger. Een lid van TC Unicum kan iemand introduceren door alleen naam en e-mailadres van de introducee in te voeren. Het is de bedoeling dat deze optie door de club kan worden aan of uit gezet.

Automatische incasso

Afrekenen gebeurt niet meer aan de bar maar via een automatische incasso bij degene die introduceert. Deze functie is alleen beschikbaar als Unicum die heeft aangezet voor de banen die door het bestuur zijn aangewezen. Overigens is deze functie nog niet actief vóór 1 april 2018.

Opstartproblemen

TC Unicum heeft ervoor gekozen om deze versie van het afhangbord de laatste weken van het seizoen al te activeren. Er zitten bugs in het programma en een groot aantal faciliteiten is nog niet beschikbaar. Er zijn ook andere hinderlijke zaken die hopelijk snel worden verholpen.

E-mailbevestiging van iedere afhangactie

Zo krijg je van iedere afhangactie per e-mail een bevestiging, vrij overbodig in normale situaties. En als iemand in het clubhuis een bardienst draait is zijn of haar KNLTB-pas niet te gebruiken om af te hangen. Ook afhangen via internet kan nu niet maar mogelijk wel na eventuele updates voordat het nieuwe seizoen start.

