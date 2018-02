PSV en Feyenoord willen weten waar de AED’s hangen

Zowel PSV als Feyenoord vragen op 25 februari as., voorafgaand aan de wedstrijd, aandacht voor AED’s. Als zij het veld op komen, dragen alle spelers een AED (Automatische Externe Defibrillator) bij zich.

De spelers van zowel PSV als Feyenoord en Philips, vragen met deze actie aandacht voor het belang van de registratie van meer, en openbaar toegankelijke, AED’s.

Eén grote 6-minutenzone

Philips gaat zich actief inzetten om meer AED’s aangemeld te krijgen bij het landelijk oproepsysteem voor reanimatie. Het doel hiervan is om van Nederland één grote 6-minutenzone te maken.

Mensen met een hartstilstand buiten het ziekenhuis moeten in ons land binnen 6 minuten kunnen worden gereanimeerd. Via deze campagne wordt een nieuwe stap gezet in het ‘hartveilig’ maken van ons land.

Alle AED’s aanmelden

De clubs wil er samen met de Hartstichting achter zien te komen waar al die AED’s hangen die nu nog niet zijn aangemeld. Op dit moment zijn erin het oproepsysteem maar zo’n 12.000 geregistreerd terwijl er in Nederland rond de 100.000 AED’s hangen.

Op z’n minst 30.000

Om een goed werkend netwerk van 6-minutenzones te bereiken, zijn op z’n minst 30.000 AED’s in het oproepsysteem te vinden zijn. Bij dit aantal zijn AED’s snel vindbaar voor de hulpverleners en kunnen jaarlijks zo’n 2.500 extra levens worden gered.

Installatie BuurtAED

De actie van de spelers van PSV en Feyenoord krijgt ook een spin-off. Een aantal spelers van de clubs kiest een locatie uit waar een BuurtAED zal worden geïnstalleerd. Zo’n installatie benadrukt het belang van openbaar toegankelijke AED’s in de buurt waarmee een woonwijk hartveiliger wordt.

Crowdfunding voor een BuurtAED

Deze actie helpt de lancering van een online crowdfunding platform van Philips en de Hartstichting. Via dit platform kunnen buurtgenoten een crowdfunding starten om een BuurtAED aan te schaffen en hun buurt hartveiliger te maken.

