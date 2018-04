Johan Cruijff Arena eerste Europese stadion met 5G

De techniek rond mobiele telefonie staat niet stil dus komt 5G al om de hoek kijken. En een van de eerste locaties waar deze techniek in Nederland beschikbaar komt, is de Johan Cruijff Arena.

De Johan Cruijff Arena wordt in de loop van 2018 een 5G proeftuin. KPN trekt de kar en plaatst in de buurt van het stadion antennes die geschikt zijn voor ontvangst van 5G.

Ongekende snelheden

In een persbericht van KPN staat dat 4G mensen verbindt, maar dat 5G de samenleving verbindt. Wellicht dat er in dit veel snellere netwerk ook minder kabels nodig zijn vanwege de ongekende snelheden.

5G kan in de praktijk worden gebruikt voor het verbeteren van de bezoekersstroom van en naar het stadion. Daarvoor is heel veel data nodig. Die moet vervolgens zo snel mogelijk in kaart moet worden gebracht om mensen naar de juiste plekken te dirigeren.

Proeftuin

Niet alleen de Johan Cruijff Arena maar ook een deel van Amsterdam Zuidoost zal als proeftuin gaan fungeren. Andere plekken in Nederland waar 5G wordt getest, zijn de haven van Rotterdam (logistieke toepassingen), een boerderij in Drenthe (drones en gewassen controleren) en snelwegen in de regio Helmond (zelfrijdende auto’s).

De ArenA is het eerste stadion dat gereed wordt gemaakt voor de opvolger van 4G. Tegen de tijd dat het EK 2020 wordt gespeeld, beschikt de Allianz Arena in München waarschijnlijk ook al over zo’n antenne.

Defensie frequentie

Een belangrijke hobbel die nog moet worden genomen is het vrijmaken van de 3,5GHz frequentie. Die is namelijk essentieel om de tests te doen slagen. Maar precies die frequentie wordt gebruikt door Defensie.

Dat levert dus nog problemen op, maar KPN hoopt die snel op te kunnen lossen. Ook niet onbelangrijk is overigens dat het toestel van een gebruiker wel met 5G om moet kunnen gaan.

