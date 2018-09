De stappenteller en de mythe van 10.000 stappen

Het is wereldwijd voor veel mensen een obsessie. Dagelijks 10.000 stappen op je stappenteller omdat dat goed is voor je gezondheid. Maar die 10.000 stappen blijken een willekeurig aantal te zijn.

Het getal 10.000 is afkomstig van een Japanse marketingcampagne uit de jaren zestig. Japan wilde hiermee profiteren van de populariteit van de Olympische Spelen van 1964 in Tokio.

Eerste stappenteller

Het bedrijf Yamasa ontwikkelde destijds ’s werelds eerste draagbare stappenteller en noemde het apparaatje manpo-kei ofwel ‘de 10.000-stappen meter’. Japanse wetenschappers begonnen de mogelijke voordelen van 10.000 stappen per dag te onderzoeken.

Zij stelden vast dat een gemiddelde Japanner 3.5 tot 5.000 stappen per dag zette. Vervolgens namen zij aan dat hart- en vaatziekten zouden afnemen als mensen dagelijks 10.000 stappen zouden zetten.

“Maar daar bestond geen bewijs voor”, zegt professor David Bassett van de universiteit van Tennessee. “Zij vonden dat het getal een actieve levensstijl aangaf en dachten dat zoveel stappen wel gezond zouden zijn.”

Twijfel aan de juistheid

Gaandeweg hebben de WHO, de American Heart Foundation en het Amerikaanse ministerie van Gezondheid die 10.000 stappen overgenomen als aanbeveling. Maar de juistheid van het aantal wordt de afgelopen jaren steeds vaker in twijfel getrokken.

De wetenschappelijke onderzoeken die zijn uitgevoerd om te testen of 10.000 stappen per dag optimaal zijn voor de gezondheid, zijn relatief willekeurig. Mensen die 10.000 stappen per dag zetten, zijn vergeleken met mensen die lagere aantallen halen. Vervolgens werden de verbrande calorieën, de bloeddruk en de glucosewaarden gemeten.

Hoeveel is te weinig

“Als een studie suggereert dat 10.000 stappen eerder tot gewichtsverlies leiden dan 5.000 stappen, dan haalt het aantal van 10.000 de media. Ook al zijn er slechts twee aantallen onderzocht. Maar wat zo’n onderzoek betekent voor bijvoorbeeld 8.000 of 12.000 stappen blijft onduidelijk”, stelt professor Catrine Tudor-Locke van de Universiteit van Amherst.

Voor chronisch zieken, bepaalde diabetes-patiënten en ouderen die een zittend leven leiden, kan een snelle overgang naar 10.000 stappen per dag zelfs negatieve gevolgen hebben. “De vraag die wij dus eigenlijk moeten stellen is hoeveel stappen te weinig zijn”, aldus Tudor-Locke.

