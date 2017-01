Aanvraag Sportimpuls 2017 gemeente Den Haag

Bent u bestuurder van een sportverenigingen of sportlocatie en wilt u meer mensen uit de buurt laten sporten en bewegen? Dan kunt u tot 23 februari 14:00 uur as. bij ZonMw de subsidie Sportimpuls 2017 aanvragen. Op de website staat vanaf 9 januari de informatie over deze subsidie.

De Sportimpuls 2017 ondersteunt sportorganisatoren bij de opzet van activiteiten om meer mensen aan het bewegen te krijgen die niet of nauwelijks bewegen of daarmee dreigen te stoppen.

Drie doelgroepen

Er kunnen voor de Sportimpuls 2017 subsidie aanvragen worden gedaan voor drie doelgroepen:

de Sportimpuls die zich op alle doelgroepen richt; de Sportimpuls ‘Kinderen sportief op gewicht’ die zich richt op kinderen van 0 tot 4 jaar en van 12 tot 18 jaar met – ernstig – overgewicht; de Sportimpuls ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’, gericht op jongeren en ouders in achterstandswijken

Intentieverklaring Sportimpuls

Den Haag wil de sportdeelname van inwoners verhogen. Een Sportimpuls 2017 aanvraag moet daarop aansluiten. Den Haag wil clubs en hun functie in de wijk versterken. Als de plannen van een club aansluiten op de initiatieven van de gemeente, ondertekent Den Haag de intentieverklaring Sportimpuls 2017. Die is nodig voor de subsidieaanvraag bij ZonMw.

Buurtmonitor en buurtscan

Den Haag wil vooral inwoners tussen 18 en 70 jaar aan het sporten zien te krijgen. De sportdeelname van de groep 6 tot 18 jarigen ligt in de gemeente al hoog. Clubs die een aanvraag Sportimpuls 2017 willen doen, vinden in de buurtmonitor meer informatie over de stad en de wijken. Deze informatie sluit aan bij de buurtscan die in de Sportimpuls aanvraag aan de orde komt.

Feedback plannen Sportimpuls 2017

De gemeente heeft geeft sportclubs feedback op aanvragen voor de Sportimpuls 2017. De clubs moeten dan wel een plan op papier hebben staan dat voldoet aan de Sportimpuls-criteria. Clubs kunnen hun plan tot 16 februari 10:00 uur sturen naar Ruben Wesdorp, projectmanager Sportief Gezond bij de gemeente.

