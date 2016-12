Ozb-compensatie voor sportclubs en scouting

Sportverenigingen, scoutingclubs en buurthuizen in de gemeente Roosendaal krijgen vanaf 2017 de onroerende zaak belasting (ozb) die zij moeten betalen, volledig gecompenseerd. Dat heeft Toine Theunis, wethouder sport en financiën, bekend gemaakt.

“O.a. sportclubs krijgen hierdoor een steuntje in de rug”, stelt Theunis. “Het is wettelijk onmogelijk om sportclubs de ozb kwijt te schelden dus krijgen zij de betaalde belasting terug in de vorm van subsidie.”

Motie gemeenteraad

De Roosendaalse gemeenteraad gaf Theunis via een motie opdracht om deze maatregel uit te voeren. Theunis vindt dat deze – oorspronkelijk bedoeld voor sportclubs – ook zou moeten gelden voor andere verenigingen. Om die reden trekt hij de subsidieregel nu gelijk zodat buurthuizen en sport- en scoutingverenigingen meer geld overhouden voor het doel waarvoor zij in het leven zijn geroepen.

Contributie laag houden

Via deze compensatieregeling houden deze organisaties meer geld over voor het organiseren van activiteiten en kunnen zij de contributie laag houden. Voor de 24 Roosendaalse sportverenigingen is een bedrag van 55.000 euro gereserveerd. BenW stelt daar bovenop 20.000 euro beschikbaar voor de zes padvinderverenigingen en elf buurthuizen.

Kwijtschelding opgelegde ozb-aanslag

Scoutingverenigingen of buurtaccommodaties die in aanmerking willen komen voor ozb-compensatie kunnen daarvoor binnen vier maanden na het opleggen van de ozb-aanslag, bij de gemeente een subsidie-aanvraag indienen. “Toekenning van de aanvraag betekent kwijtschelding van de opgelegde aanslag. Roosendaal zal de betrokken doelgroepen binnenkort informeren over de werkwijze van deze regeling.

Twee soorten OZB

De ozb kent twee soorten belasting, de gebruikersbelasting en de eigenarenbelasting. De bezitter van een pand wordt geacht eigenarenbelasting te betalen. Degene die op 1 januari van een jaar eigenaar of gebruiker van een pand is, betaalt voor het gehele jaar belasting. Een eigenaar van een pand die gebouw zelf in gebruik heeft, betaalt zowel de eigenaren- als de gebruikersbelasting. Het gebruikersdeel geldt alleen voor niet-woningen.

Volg ook @Allesportzaken