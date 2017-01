Grenzeloos Actief stimuleert het aangepast sporten

De gemeenten in de provincie Overijssel willen het sporten en bewegen van inwoners met een beperking graag versterken. Daarom hebben alle 25 gemeenten gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling Grenzeloos Actief. Zij werken daarvoor samen met Salland Actief.

NSGK Samen metwordt extra aandacht besteed aan aangepast sporten en worden activiteiten ontwikkeld in de driehoek Deventer – Olst-Wijhe – Raalte.

Passend sporten in de buurt

Voor mensen met een beperking is het niet vanzelfsprekend om in de buurt passend te kunnen sporten. Vaak is het aanbod niet toegankelijk, ontbreken er faciliteiten en materialen of is er geen vervoer. Het Ministerie van VWS is daarom met Grenzeloos Actief gestart om regionale samenwerking voor deze doelgroep te stimuleren.

Landelijk aanbod

Het ministerie maakt t/m 2018 circa 6,6 miljoen euro vrij voor de uitvoering van Grenzeloos Actief. Hiervan is 2 miljoen bestemd voor het vervoer van en naar sportaccommodaties. Doel van VWS is om een landelijk dekkend sport- en beweegaanbod tot stand te brengen.

Al sinds 2014 leggen 13 Overijsselse gemeenten onderling verbindingen tussen aanbieders en sporters. Dat doen zij mede door een bijdrage van de provincie. Die samenwerking wordt na het proefjaar 2016 voortgezet en uitgebreid via Grenzeloos Actief.

Verschil per gemeente

Of er eigenlijk wel aangepast kan worden gesport, dat verschilt in Overijssel sterk per gemeente. Soms ontbreekt een apart aanbod echter totaal, elders zijn is er juist uitgebreide faciliteiten. Dat heeft alles te maken met de behoefte die per gemeente sterk kan verschillen. Twente en IJsselland zijn echter al aan de slag met verbetering van de communicatie en bijeenkomsten voor aanbieders.

