Zon PV opgewekte energie steeds belangrijker

In de najaarsronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2016 (SDE+) hebben 2.197 ingediende projecten een subsidiebeschikking ontvangen. Een belangrijk deel van het budget van 5 miljard euro, is projecten voor zonne-energie gegaan. Met maar liefst 2.047 aanvragen is de zon als bron in trek.

Minister Henk Kamp: “De SDE+ is een van onze belangrijkste instrumenten. Het is mooi om te zien dat zonne-energie een steeds groter deel van de projecten uitmaakt.

Meer dan twee keer overtekend

CE Delft en SEO Economisch Onderzoek concluderen dat de SDE+ doelmatig is en adviseren om deze systematiek te handhaven. Het budget van de voorjaarsronde (4 miljard) en de najaarronde (5 miljard) werd meer dan twee keer overtekend. De minister wil dit jaar 6 miljard beschikbaar stellen voor zowel de voorjaars- als de najaarsronde.

Zon steeds vaker de bron

“De meest geproduceerde en voordeligste vormen van duurzaam opgewekte energie zijn biomassa en windenergie. Maar de toepassing van zonne-energie is steeds meer in opkomst. Dat is goed te zien aan het enorme aantal zonne-energie projecten waarvan de aanvraag voor subsidie is gehonoreerd. Maar liefst ruim 93% van de aanvragen heeft betrekking op zon-PV projecten”, aldus Kamp.

