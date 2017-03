Wordt Leiden dit jaar Topsportgemeente van het Jaar

Leiden is dit jaar een van de vijf genomineerden voor de titel Topsportgemeente van het Jaar. Welke gemeente de winnaar wordt zal medio april worden bekendgemaakt door sportadviesbureau Sport2B dat de lijst voor de twaalfde keer opstelde.

Leiden neemt het in deze competitie voor Topsportgemeente op tegen Bunschoten, Utrecht, Westland en titelhouder Amsterdam.

41 takken van sport

De organisatie van deze verkiezing werkt nu met een computermodel, waarin gemeenten worden beoordeeld op prestaties in 41 takken van sport. Zij krijgen punten als ze clubs of teams hebben die op het hoogste niveau van een van die sporten uitkomen.

Afgezet tegen het aantal inwoners

“Leiden mist natuurlijk een echt grote sporttak, zoals betaald voetbal. Maar niet alle sporten wegen even zwaar. “Schaken, dammen, American Football, rolstoelbasketbal en veel meer sporten zitten óók bij die 41”, legt Pieter Verhoogt van Sport2B uit. “En als alle punten per plaats zijn opgeteld, dan worden die afgezet tegen het aantal inwoners. Want anders wint Amsterdam altijd.”

Teylingen

Volgens die rekenmethode eindigde Teylingen in 2013 als tweede op de landelijke lijst. De stad Leiden is al twee keer genomineerd voor Topsportgemeente, met een vierde plek als beste resultaat tot nu toe. Dit jaar neemt de stad het op tegen Bunschoten, Westland en de grote steden Utrecht en titelhouder Amsterdam.

